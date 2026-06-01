‘ಉತ್ತಮ ಜೀವನಶೈಲಿ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪೂರಕ’

ಯಳಂದೂರು: ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿ ಎಂದು ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಿಳಿಗಿರಿ ರಂಗನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಿಮಗಿರಿ ಆಯುಷ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿರುವುದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಎಂದು ವಿಶ್ವ ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ ಆಶ್ರಮದ ಶಾಂತ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನಬೆಟ್ಟದ ವಿವೇಕಾನಂದ ಕೇಂದ್ರದ ಹಿಂಭಾಗ ಬಸವ ರಾಜೇಂದ್ರ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಹಿಮಗಿರಿ ಆಯುಷ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಭಾನುವಾರ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ತಂಪಾದ ಗಾಳಿ, ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳು ಇರುವ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವುದು ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಗಾಳಿ, ನೀರು, ಪ್ರಕೃತಿಯೇ ಔಷಧವಾಗಿದ್ದು, ಆರೋಗ್ಯಯುತ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯಯುತ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಆಯುಷ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವುದು ವಿಶ್ರಾಂತ ಆಶ್ರಮದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಬಸವ ರಾಜೇಂದ್ರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸ್ಥಾನಿಕ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಎಂ.ಬಸವ ರಾಜೇಂದ್ರ, ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪುಣ್ಯಸ್ಥಳವಾದ ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನ ಬೆಟ್ಟ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಆಯುರ್ವೇದ ಹಾಗೂ ಯೋಗವನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹಾಗೂ ದೇಸಿತನ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಕಲ್ಪನೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಆಯುಷ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ರೋಗ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವ ಬದಲಾಗಿ ರೋಗ ಬಾರದಂತೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವಶ್ಯ. ಬದಲಾದ ಜೀವನಶೈಲಿ, ವ್ಯಾಯಾಮದಿಂದ ದೂರ, ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ರೋಗಗಳು ಬಾಧಿಸುತ್ತಿವೆ. ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ ರೋಗಗಳನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು. ಯೋಗ, ವ್ಯಾಯಾಮ, ಕ್ರೀಡೆ ಸಹಿತ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮದ ಗುರೂಜೀ ರಂಜನ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಶರೀರ ಇರುವುದು ಧರ್ಮದ ಸಾಧನೆಗೆ ಎಂಬ ಮಾತಿನಂತೆ ಭಗವಂತನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಶರೀರವನ್ನು ಸದೃಢವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರೊ.ಜಡೆ ಮಾದೇಗೌಡ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಗುರೂಜಿ, ಜಿ.ಪಂ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಜಡೆ ಸಿದ್ದಮ್ಮ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೋಲಿಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಭೇದಮ್ಮ, ಬಿಳಿಗಿರಂಗನ ಬೆಟ್ಟದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್, ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಾಯಕ, ನಾಯಕ ಜನಾಂಗದ ಯಜಮಾನರಾದ ಹೆಚ್.ನಾಗೇಶ್, ಮುಖಂಡ ಸೋಮನಾಯಕ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಛೇರ್ಮನ್ ಜಿ.ಮಹದೇವಪ್ಪ, ಸ್ತ್ರೀ ಮತ್ತು ಪ್ರಸೂತಿ ತಜ್ಞೆ ಡಾ.ಶ್ವೇತಾ ಶಶಿಧರ್, ಡಾ.ಮಹೇಶ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>