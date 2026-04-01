₹3.80 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ವಿಶೇಷ ವರದಿ

ಚಾಮರಾಜನಗರ: ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಭವನ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜು ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಳಿಗೆಗಳು ಇರುವ ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಯಾಗಿರುವ ಬಿ.ರಾಚಯ್ಯ ಜೋಡಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ.

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 3.80 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿ ರಸ್ತೆಯ 1 ಕಿ.ಮೀ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ನಡೆಯಲಿದ್ದು ಈಚೆಗಷ್ಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ಸಿ.ಪುಟ್ಟರಂಗಶೆಟ್ಟಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಏನೆಲ್ಲ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ: ಜೋಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಒಂದು ಕಿಮೀ ಉದ್ದದವರೆಗೆ ಫುಟ್ಪಾತ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಸದ್ಯ ಫುಟ್ಪಾತ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಂಟಿಗಳು ಬೆಳೆದಿದ್ದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಅಡ್ಡಾದಿಡ್ಡಿಯಾಗಿ ನಡೆದಾಡುತ್ತಿದ್ದು ನಿತ್ಯ ಅವಘಡಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿವೆ. ಹೊಸದಾಗಿ ಫುಟ್ಪಾತ್ ನಿರ್ಮಾಣವಾದರೆ ಪಾದಚಾರಿಗಳಿಗೆ ಓಡಾಡಲು ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ.

ಈಗಾಗಲೇ ಜೋಡಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗ ಅತಿಕ್ರಮಣವಾಗಿದೆ. ಹೊಸದಾಗಿ ಫುಟ್ಪಾತ್ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ಬಳಿಕ ಅತಿಕ್ರಮಣವಾಗದಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ ಸ್ಥಳೀಯರಾದ ವಿಶ್ವಾಸ್.

ಯೋಜನೆಯಡಿ 13 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳಕು ಸೂಸುವ ದೀಪಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಡಿವೈಡರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ದೀಪಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳಕು ಸೂಸದೆ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಭುವನೇಶ್ವರಿ ವೃತ್ತದಿಂದ ನಗರ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಕಚೇರಿವರೆಗೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ವೃತ್ತಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶೀಘ್ರ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಆರಂಭವಾಗಲಿವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಕೆಶಿಪ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು.

ಒಳ ಚರಂಡಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಿಲ್ಲ ಮುಕ್ತಿ: ಬಿ.ರಾಚಯ್ಯ ಜೋಡಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತೀರಾ ಹದಗೆಟ್ಟಿದ್ದು ಫುಟ್ಪಾತ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಿಂತ ಒಳಚರಂಡಿ ದುರಸ್ತಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕಿತ್ಲು ಎಂದು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಜೋಡಿ ರಸ್ತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಲಾವೃತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಒಳಚರಂಡಿಯ ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿಯುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದೆ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮ ಇಡೀ ರಸ್ತೆ ಗಬ್ಬೆದ್ದು ನಾರುತ್ತದೆ, ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರವೂ ದುಸ್ತರವಾಗುತ್ತದೆ, ಪಾದಚಾರಿಗಳಂತೂ ಉಸಿರು ಬಿಗಿಹಿಡಿದು ಸಂಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಿಚ್ಚಿಡುತ್ತಾರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್.

ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಳಿಗೆಗಳಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್ ಸಹಿತ ಒಣ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳು ಒಳಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಮಳೆಬಂದರೆ ರಸ್ತೆಯ ತುಂಬೆಲ್ಲ ಹೊಲಸು ಹರಡಿಕೊಂಡು ಅಸಹಯನೀಯ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಈಚೆಗೆ ಸುರಿದ ಸಣ್ಣ ಮಳೆ ಹಲವೆಡೆ ಅವಾಂತರ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು. ಇನ್ನೆರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಗಾಲ ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಶಾಸಕರು ಒಳ ಚರಂಡಿ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಮುಕ್ತಿ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ ಅವರು.

ನಗರಕ್ಕೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಪ್ರಮುಖ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಜೋಡಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಒಡೆದುಹೋಗಿದ್ದು ನೀರು ಬಿಟ್ಟ ದಿನ ಇಡೀ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಬುಗ್