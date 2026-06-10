ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬಸವೇಶ್ವರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಪ್‌ ಆಲೂರು ತಂಡಕ್ಕೆ

<p>ಚಾಮರಾಜನಗರ: ಬಸವ ಬಳಗದ ವತಿಯಿಂದ ನಗರದ ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಬಸವೇಶ್ವರ ಕಪ್ ಟೆನಿಸ್ ಬಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆಲೂರು ತಂಡ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿತು.</p>.<p>14 ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಆಲೂರು ಹಾಗೂ ನಂಜನಗೂಡು ಇಲೆವೆನ್ ಫೈರ್ಸ್ ತಂಡಗಳು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದವು. ರೋಚಕತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಲೂರು ತಂಡ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗುವ ಮೂಲಕ ₹1,11,011 ನಗದು ಪುರಸ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಟ್ರೋಪಿ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿತು.</p>.<p>ನಂಜನಗೂಡು ಇಲೆವೆನ್ ಫೈರ್ಸ್ ತಂಡ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನದೊಂದಿಗೆ ₹ 55,555 ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಟ್ರೋಪಿ ಪಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಬಸವ ಬಳಗದ ಶಂಕರ್, ಅಶ್ವಿನ್, ರುದ್ರಸ್ವಾಮಿ, ಶಶಾಂಕ್, ಸುಪ್ರೀತ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಉದ್ಯಮಿ ಕಟ್ನವಾಡಿ ಕೆ.ಎಂ.ಮಂಜುನಾಥ್ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನದ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವ ನೀಡಿದ್ದರು. ಕಲ್ಪತರು ಶಿವು ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನದ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯಿತ ಮಹಾಸಭಾದ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮೂಡ್ಲುಪುರ ನಂದೀಶ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರದಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವೃಷಬೇಂದ್ರಪ್ಪ, ಮುಖಂಡರಾದ ದಯಾನಿಧಿ, ಬಿಸಲವಾಡಿ ಉಮೇಶ್, ಹೊಸೂರು ಶಮಿತ್, ಆಲೂರು ಬಾಬಣ್ಣ, ಮಲ್ಲೇಶ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260610-37-1712242140</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>