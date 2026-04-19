ಭಕ್ತರ ಸ್ವಾಗತಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ: ಶಾಸಕ

ಯಳಂದೂರು: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಿಳಿಗಿರಿ ರಂಗನಾಥಸ್ವಾಮಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಂಗಧಾಮನ ಬ್ರಹ್ಮ ರಥೋತ್ಸವ ಏ.30ಕ್ಕೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಇದರ ಅಂಗವಾಗಿ ಶನಿವಾರ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ವತಿಯಿಂದ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಶಾಸಕ ಎ.ಆರ್.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಣದ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಿಂದ ಸುಗಮ ಬಸ್ ಸಂಚಾರ ಇರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಬೇಸಿಗೆ ತೀವ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಭಕ್ತರ ಸುವ್ಯಸ್ಥಿತ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ನೀಡಬೇಕು. ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನು ತುಂಬದಂತೆ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಗುಂಬಳ್ಳಿ ತಪಾಸಣ ತಾಣದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಬಸ್ ಮೂಲಕ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಭಕ್ತರು ತೆರಳುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 10ರ ತನಕ ಚೈನ್ ಗೇಟ್ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುವುದು, ತೇರಿನ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಅಳವಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ರಥೋತ್ಸವದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಹೆಚ್ಚಿನ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುವಂತೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಮನ್ವಯತೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಡಿಸಿ ಶ್ರೀರೂಪ ಸೂಚಿಸಿದರು.</p>.<p>ಏ 30ಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮ ರಥೋತ್ಸವ: ಇದೇ 30ರ ಗುರುವಾರ ದೊಡ್ಡ ತೇರು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.13 ರಿಂದ 10.27ರ ನಡುವೆ ವೈಶಾಖ ಶುದ್ಧ ಚತುರ್ದಶಿ ಚಿತ್ತ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ತೇರಿಗೆ ಚಾಲನೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಗರುಡ ಪಕ್ಷಿ ಆಗಸದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ತೇರಿಗೆ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕಿದ ನಂತರವೇ ತೇರು ಎಳೆಯುವ ವಾಡಿಕೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ದೇವಳದ ಪಾರುಪತ್ತೆಗಾರ ರಾಜು ಹೇಳಿದರು. ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಚ್.ವಿ. ಚಂದ್ರು, ಎಸ್ಪಿ ಮುತ್ತುರಾಜು, ಎಸಿ ದಿನೇಶ್ಕುಮಾರ್ ಮೀನಾ, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ನಯನಾ, ದೇವಾಲಯದ ಆಗಮಿಕರಾದ ಎಸ್. ನಾಗೇಂದ್ರ ಭಟ್, ಅರ್ಚಕರಾದ ಎ.ಎಸ್. ರವಿಕುಮಾರ್, ದೇವಾಲಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಜೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಕಿರಣ್, ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸಂತೋಷ್ ಇಮ್ಯಾನುವೆಲ್, ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ. ವಿಭಾಗೀಯ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ ನಾಗರಾಜು, ದೇವಾಲಯದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಎನ್. ಸುರೇಶ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>