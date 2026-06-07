ತೆಪ್ಪೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಗರ ಸಡಗರ

<p>ಯಳಂದೂರು: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನಬೆಟ್ಟದ ರಂಗಧಾಮನ ಏಳನೇ ದಿನದ ತೆಪ್ಪೋತ್ಸವ ಶನಿವಾರ ಗಿರಿವಾಸಿಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳ ಸಡಗರ ಸಂಭ್ರಮಗಳ ನಡುವೆ ಜರುಗಿತು. ತುಂತುರು ಮಳೆ ಮತ್ತು ಶೀತ ಗಾಳಿಯ ನಡುವೆ ಅಪಾರ ಭಕ್ತರ ನಡುವೆ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಉತ್ಸವಗಳನ್ನು ಸಾಂಗವಾಗಿ ನೆರವೇರಿತು.</p>.<p>ಮುಂಜಾನೆ ರಂಗನಾಥನ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾ ಮಂಗಳಾರತಿ ಬೆಳಗಿ, ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸೇವೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಸಂಜೆ ಸರ್ವಾಲಂಕೃತ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಮೆರವಣಿಗೆ ಮೂಲಕ ಸೋಮರಸನ ಕೆರೆಗೆ ತರಲಾಯಿತು. ಸಂಜೆ ತಳಿರು ತೋರಣಗಳಿಂದ ಸಿಂಗಾರಗೊಂಡಿದ್ದ ತೆಪ್ಪಕ್ಕೆ ದಾಳ, ಬಾವುಟ ಹಾಗೂ ಹೂ ಹಾರಗಳಿಂದ ಸಿಂಗರಿಸಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಮಂತ್ರೋಚ್ಚಾರ ಪಠಿಸಿ, ದೇವರ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ತೆಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು, ಆಗಮಿಕರ ಮಂತ್ರಘೋಷಗಳ ನಂತರ ಜಲಾವರದಲ್ಲಿ ತೇಲಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಸಂಜೆ ತುಂತುರು ಮಳೆ ನಡುವೆ ಅಪಾರ ಭಕ್ತರು ತೆಪ್ಪೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು. ದಾಸರು ಶಂಖ ಜಾಗಟೆ ಬಾರಿಸಿ ಬೆಟ್ಟದ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ದೈವಿಕ ಕಳೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ಭಕ್ತರ ಹರ ಹರ ಗೋವಿಂದ ನಾಮ ಸ್ಮರಣೆ ಗಿರಿ ಶಿಖಿರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸಿತು, ನಂತರ ಹಣ್ಣು ಕಾಯಿ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿದರು, ಸೋಲಿಗ ಸಮುದಾಯ ರಂಗಧಾಮನನ್ನು ಗುಣಗಾನ ಮಾಡುತ್ತ, ಧೂಪ ದೀಪ ಬೆಳಗಿ ಜನಪದ ನೃತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು.</p>.<p>ಸೋಲಿಗ ತೆಪ್ಪೋತ್ಸವ: ಕೊನೆಯ ದಿನದ ರಂಗಪ್ಪನ ತೆಪ್ಪೋತ್ಸವವನ್ನು ಸೋಲಿಗರ ತಮ್ಮ ಉತ್ಸವ ಎಂದೇ ಗುರುತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದಿವಾಸಿಗಳ ಬಾಲೆಯನ್ನು ವರಿಸಿದ ರಂಗಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ನೆಂಟನೆಂದೆ ಪರಿಗಣಿಸಿ, ವಿವಿಧ ವೇಷ ಭೂಷಣ ತೊಟ್ಟು ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಲಾ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ‘ರಂಗಧಾಮನನ್ನು ರಂಗಭಾವ’ ಎಂದೇ ಭಾವಿಸಿ ಕಥೆ ಕಟ್ಟಿ ಕುಣಿಯುತ್ತಾರೆ. ಜನಪದ ನೃತ್ಯ, ಹಾಡು-ಕೆ, ಗೊರುಕನಾ ಹಾಡಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ, ದೇವರನ್ನು ತಮ್ಮ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡು, ಆರಾಧಿಸುವ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಬೆಟ್ಟದ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಗಳ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ದೇವಳದ ಪಾರುಪತ್ತೆಗಾರ ರಾಜು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260607-37-443558734</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>