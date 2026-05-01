ರಂಗನಾಥಸ್ವಾಮಿ ಬ್ರಹ್ಮ ರಥೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮ

<p>ಯಳಂದೂರು: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಿಳಿಗಿರಿಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ನೆಲೆಸಿರುವ ನಾಡಿನ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಭಕ್ತರ ಆರಾಧ್ಯದೈವ ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನಾಥಸ್ವಾಮಿ ಬ್ರಹ್ಮ ರಥೋತ್ಸವವು ಅಪಾರ ಭಕ್ತರ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಹರ್ಷೋದ್ಗಾರಗಳ ನಡುವೆ ಗುರುವಾರ ಜರುಗಿತು. ಕಿಕ್ಕಿರುದು ತುಂಬಿದ್ದ ಜನಸ್ತೋಮದ ನಡುವೆ ಬ್ರಹ್ಮ ರಥವು ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಭಕ್ತರು ಭಗವಂತನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿ ಹೂ ಹಣ್ಣು ತೂರಿ ಧನ್ಯತೆ ಮೆರೆದರು.</p>.<p>ದೊಡ್ಡ ಜಾತ್ರೋತ್ಸವಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ, ಪ್ರಸ್ಥಾನ ಮಂಟಪೋತ್ಸವ, ಹಗಲು ಗರುಡೋತ್ಸವ ಪೂರೈಸಲಾಯಿತು. ಬಾನಂಗಳದಲ್ಲಿ ನೇಸರನ ಪ್ರಖರ ಕಿರಣಗಳು ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ದೇವಳದಲ್ಲಿ ರಂಗನಾಥಸ್ವಾಮಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಕಿರೀಟ, ಸೊಂಟಪಟ್ಟಿ, ಕಂಠಿಹಾರಗಳ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿ, ಪುಷ್ಪ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಗುಡಿಯ ಸುತ್ತಲೂ ಚೆಲ್ಲಿದ್ದ ಅರಿಸಿನ ಕುಂಕುಮ, ಗುಡಿ ಮೇಲಿಂದ ಇಳಿಬಿದ್ದ ತಳಿರು ತೋರಣಗಳು ಗಮನ ಸೆಳೆದವು. ನಂತರ ಗರ್ಭ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಮಾನನಾಗಿ ನಿಂತಿರುವ ಸ್ವಾಮಿಯ ನಾಮ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿ, ಮಹಾ ಮಂಗಳಾರತಿ ಬೆಳಗಿ ಪ್ರಥಮ ಪೂಜಾ ಕೈಂಕರ್ಯ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ರಂಗಧಾಮನ ಸರ್ವಾಲಂಕೃತ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ರಥದ ಬೀದಿಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮೂಲಕ ತರಲಾಯಿತು. ಸಿಂಗಾರಗೊಂಡಿದ್ದ ರಥ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.13 ರಿಂದ 10.27ರ ನಡುವೆ ಭೂದೇವಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀದೇವಿ ಸಮೇತ ಬಿಳಿಗಿರಿ ರಂಗನಾಥಸ್ವಾಮಿಯ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ರಥಾರೋಹಣ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಆಗಮಿಕರು ಮಹಾ ಮಂಗಳಾರತಿ ಬೆಳಗಿದರು. ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಒಡೆದು, ಕರ್ಪೂರ ಬೆಳಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಶುಭ ಗಳಿಗೆಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಭಕ್ತರ ದಂಡು ಗೋವಿಂದ ನಾಮ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿತು.</p>.<p>ಭಕ್ತರ ಹರ್ಷೋದ್ಗಾರ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಮಂಗಳವಾದ್ಯ ಮೊಳಗಿಸಲಾಯಿತು. ಗರುಡ ಪಕ್ಷಿ ತೇರಿಗೆ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ದಾಸಪಡೆ ಜಾಗಟೆ ಬಾರಿಸಿ, ಎಡಬಿಡದೆ ಶಂಖನಾದ ಮೊಳಗಿಸಿತು. ‘ಉಘೇ ರಂಗಪ್ಪ’ ಸ್ಮರಣೆ ಬನದ ಸುತ್ತಲೂ ಅನುರಣಿಸಿತು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಕಬ್ಬು, ಬಾಳೆ, ದಾಳಗಳಿಂದ ಸಿಂಗರಿಸಿದ್ದ ರಥವನ್ನು ಸಡಗರ ಮತ್ತು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ನಡುವೆ ಎಳೆದು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನವ ದಂಪತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಭಕ್ತವೃಂದ ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ರಥದತ್ತ ಹೂ, ದವನ ತೂರಿದರು. ಭಕ್ತರ ಜಯಘೋಷ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿತು. ಕೃಷಿಕರು ತೇರಿಗೆ ಧನ, ಧಾನ್ಯ ಚಲ್ಲಿ, ಮಳೆ ಬೆಳೆ ಸಮೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. ಪೂರ್ವಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಸಾಗಿದ ರಥವು ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಿ ಸ್ವಸ್ಥಾನ ಸೇರಿತು ಎಂದು ದೇವಳದ ಪಾರುಪತ್ತೆಗಾರ ರಾಜು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ದೊಡ್ಡಜಾತ್ರೆ ತಿಂಗಳು ತುಂಬುವ ಮೊದಲೇ ಫುಜಾ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ರಥದ ಬೀದಿ ಸುಂದರಗೊಳಿಸಿ, ಚಂಪಕಾರಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸ್ವಾಮಿಯ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಪೂಜಾರತಿಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಗರ್ಭಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂಜಾವದ ಪೂಜೆಗಳು ವಿಜೃಂಭನೆಯಿಂದ ನಡೆದವು. ಭಕ್ತರು ಉತ್ಸಗಳ ನಂತರ ಕರ್ಪೂರದ ಮಂದಾರತಿ ಬೆಳಗಿದರು. ಹೋಮ, ಹವನದ ಮಂತ್ರ ಘೋಷಗಳ ಕಲರವ, ಸುಗಂಧ ಕಡ್ಡಿ ಸುವಾಸನೆ ಹಾಗೂ ಧೂಪದ ಪರಿಮಳ ಗಿರಿ ಶಿಖರ ತುಂಬಿತ್ತು. ಸಂಜೆ ಮಂಟಪೋತ್ಸವ, ತೇರಡಿ ಉತ್ಸವ, ಆಂಜನೇಯಾರೋಹಣ ಮಹೋತ್ಸವವಗಳನ್ನು ಭಕ್ತರ ಸಮಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಅರ್ಚಕ ರವಿಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಬಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಸ್ಪವ್ಯಸ್: ಈ ಬಾರಿ ಯಳಂದೂರು ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಹೊರಡುವ ಬಸ್ ಏರಲು ಭಕ್ತರು ಪರಿತಪಿಸಿದರು. ಸರಿಯಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡದ ಪರಿಣಾಮ ಜನ ದಟ್ಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಬೇಕಾಯಿತು. ಆದರೆ, ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹೊರಡುವ ಬಸ್ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಸುಗಮವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಹೊರ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಭಕ್ತರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರಲಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ, ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಬಸ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಭಕ್ತರು ಸುಲಲಿತವಾಗಿ ಬೆಟ್ಟ ತಲುಪಿದರು. ನೂರಾರು ಬಸ್ಗಳು ಹಲವು ಬಾರಿ ಸಂಚರಿಸಿದವು, ಬಿಗಿ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸಲಾಯಿತು. ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಂಜೆ ತನಕ ಶ್ರಮಿಸಿ ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸ್ಥಳೀಯರ ಸಾಥ್: ರಂಗನಾಥಸ್ವಾಮಿ ಆಲಯದಲ್ಲಿ 11 ರಂದು ಗರುಡೋತ್ಸವ, ರಾಸ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವ, ಪ್ರಹ್ಲಾದೋತ್ಸವ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮೇ 1 ರಿಂದ ಜೂ 7ರ ತನಕ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾಧರೇಶ್ವರ ಹಾಗೂ ರಂಗನಾಥಸ್ವಾಮಿ ತೆಪ್ಪೋತ್ಸವ ಮತ್ತಿತರ ಉತ್ಸವಗಳು ಜರುಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆಗಮಿಕ ರವಿಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರತಿ ಜಾತ್ರೋತ್ಸವಕ್ಕೂ ಸೋಲಿಗರು ರಥಕ್ಕೆ ದಾಳ ಏರಿಸಿ, ಬಾವುಟ ಶೃಂಗಾರದಲ್ಲೂ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಮಂಟಪ ಹಾಗೂ ದೇವರ ಉತ್ಸವಗಳನ್ನು ಸಾಂಗವಾಗಿ ನಡೆಯಲು ಸಹಕಾರ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ದೇವಾಲಯ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ನಾಯಕ ಸಮುದಾಯದವರು ಗರುಡ ಪೀಟ, ಬಿಕ್ಕಾಯಿಸುವುದು, ಮಂಟಪೋತ್ಸವ ಅರವಟ್ಟಿಗೆ ಸೇವೆಗಳ ಸಿದ್ಧತಗೆ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಜಾತ್ರೋತ್ಸವ ವೈಭವದಿಂದ ನಡೆಯಲು ಸಾತು ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಭಕ್ತರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಗಣ್ಯರು ಭಾಗಿ: ಶಾಸಕ ಎ.ಆರ್.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ದೇವಾಲಯ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಬಾಲರಾಜು, ಮುಖಂಡರಾದ ಜೆ.ಯೋಗೇಶ್, ಕೇತಮ್ಮ, ವೈ.ಕೆ.ಮೋಳೆ ನಾಗರಾಜು, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಎಸ್.ಎಲ್.ನಯನಾ, ರಾಜಸ್ವ ನಿರೀಕ್ಷಕ ಎಂ.ಎಸ್.ಯದುಗಿರಿ, ದೇವಳದ ಶೇಷಾದ್ರಿ ಹಾಗೂ ಆಗಮಿಕರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260501-37-1694023116</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>