ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿ ಈಶ್ವರೀಯ ವಿವಿಯ ನವ ದಶಕೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ

<p>ಚಾಮರಾಜನಗರ: ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿ ಈಶ್ವರೀಯ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಕಾಶ ಭವನದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನವ ದಶಕೋತ್ಸವ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಜಾಗೃತಿ ವರ್ಷ, ರಾಜಯೋಗಿನಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಜೀ ಅವರ 75ನೇ ವರ್ಷಾಚರಣೆ ಪ್ರಯುಕ್ತ 75 ಗಿಡ ನೆಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿ ದಾನೇಶ್ವರಿ ಜೀ ಮಾತನಾಡಿ, ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿ ಈಶ್ವರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ದಶಕಗಳಿಂದ ವಿಶ್ವ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷ ‘ವಿಶ್ವ ಪರಿವರ್ತನೆಗಾಗಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಜಾಗೃತಿ ವರ್ಷ’ ಎಂಬ ಘೋಷ ವಾಕ್ಯದೊಂದಿಗೆ ನವ ದಶಕೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಈಶ್ವರಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಾಲುಮರದ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡುವುದು ದೊಡ್ಡ ವಿಚಾರವಲ್ಲ; ಅವುಗಳ ಪೋಷಣೆ ಮುಖ್ಯ. 1936ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಓಂ ಮಂಡಳಿಯು ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮಾಕುಮಾರಿ ಈಶ್ವರಿಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವಾಗಿ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ 180 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ’ ಎಂದರು.</p>.<p>1951 ರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಲಕ್ಷ್ಮಿಜೀ ಈಶ್ವರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿತರಾಗಿ ಮೈಸೂರು ಉಪವಿಭಾಗದ ಸಂಚಾಲಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಕೇರಳದಲ್ಲಿಯೂ ಉಚಿತ ರಾಜಯೋಗ ಶಿಕ್ಷಣ ಸೇವಾಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ತೆರೆದು 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರಾಜಯೋಗ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರ ರಂಗನಾಥ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿಜೀ ಮಾತನಾಡಿ ‘ಉತ್ತಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಉನ್ನತಿಯತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತದೆ. ಸಂಸ್ಕಾರ ರಹಿತ ಜೀವನ ಅವನತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಈಶ್ವರಿಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ವಿಶ್ವ ಪರಿವರ್ತನೆಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಜಾಗೃತಿಯ ಧ್ಯೇಯದೊಂದಿಗೆ ನವ ದಶಕೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ದುಃಖ, ಅಶಾಂತಿ ನೀಡುವ ಸ್ವಭಾವ, ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ನಿರ್ಮೂಲನೆಯಾಗಬೇಕು, ಮನಸ್ಸು ಚಂಚಲವಾದರೆ ಅನಗತ್ಯ ಚಿಂತೆ, ಭಯ ಆವರಿಸುತ್ತದೆ. ಮಾನಸಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸಿ ಜೀವನೋತ್ಸಾಹ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಾಧಿಸಿದರೆ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಎಸ್.ಪಿ.ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಕಲಾ ವೇದಿಕೆಯ ಸುರೇಶ್ ಗೌಡ, ರಂಗವಾಹಿನಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಿ.ಎಂ.ನರಸಿಂಹ ಮೂರ್ತಿ, ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿ ಸಿ.ಎಂ. ವೆಂಕಟೇಶ್, ತಾಲ್ಲೂಕು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸುರೇಶ ಋಗ್ವೇದಿ, ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹಾಸಭಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡ, ಹಸಿರು ಪಡೆಯ ಅಕ್ಷತಾ ಜೈನ್, ಈಶ್ವರೀಯ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ರಾಜಯೋಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಲಕ್ಷ್ಮಿಜೀ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು. ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಚಾಲಕಿ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿ ಪ್ರಭಾಮಣಿ, ಶಾರದಾ, ಶೋಭಾ, ವೀಣಾ, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ, ಶಾಂಭವಿ, ಬಿಂದು, ಇಂದುಮತಿ, ರೇಖಾ, ಹೊನ್ನಮೇಟಿ ಸುಂದರ್, ಪುಟ್ಟಶೇಖರ್, ಸಿದ್ದಯ್ಯ, ಕುಮಾರ್, ರಾಜಶೇಖರ್, ಶಿವಪುತ್ರ, ಬಿ.ಕೆ.ಆರಾಧ್ಯ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260623-37-1001132831</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>