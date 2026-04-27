ಬಸ್‌ ತಂಗುದಾಣಗಳಿಲ್ಲ: ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಗೋಳು ಕೇಳುವವರಿಲ್ಲ

ಚಾಮರಾಜನಗರ: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ನಿತ್ಯ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೆತ್ತಿ ಸುಡುವ ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆಯಲು ನೆರಳು ಹುಡುಕಿ ಅಲೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆ (ಬಸ್) ಬಳಕೆ ಮಾಡದ, ಐಶಾರಾಮಿ ಹಾಗೂ ಹವಾನಿಯಂತ್ರಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೊಂದಿರುವ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುವ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಡ ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗ ಬಳಸುವ ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣಗಳ ಮಹತ್ವ ತಿಳಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಟೀಕಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣಗಳ ಕೊರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಬೇಸಗೆಯ ತೀವ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದ್ದು ನಿತ್ಯದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಓಡಾಡಬೇಕಾದವರು ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಸೂಕ್ತ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಬಿಸಿಲಿನ ಬೇಗೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಬೆರಳೆಣಿಕೆ ತಂಗುದಾಣಗಳು ನಿರ್ವಹಣೆ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬಳಕೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಪರಿಣಾಮ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ನೆರಳು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಮರ–ಗಿಡಗಳ ಕೆಳಗೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಳಿಗೆಗಳ ಕೆಳಗೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಒಳಗೆಯೇ ಸಮರ್ಪಕ ನೆರಳಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ. ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವ ಬಸ್ಗಳನ್ನು ಹತ್ತುವವರು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು.

ಬಸ್ಗಾಗಿ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾಯುವ ಬದಲು ಬಂದಾಗ ಹತ್ತಿದರಾಯಿತು ಎಂದು ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಲು ಹೋದರೆ ಸೀಟು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ವೃದ್ಧರು, ಮಹಿಳೆಯರು, ಮಕ್ಕಳು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ತಾಸುಗಟ್ಟಲೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹೊರಗೆ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ಗಳು ನಿಲ್ಲುವ ಕಡೆಯೂ ತುಂಗುದಾಣ ಇಲ್ಲ. ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ, ಸತ್ಯಮಂಗಲದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಬೇಕರಿ ಹಾಗೂ ಲಾಡ್ಜ್ಗಳ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕು.

ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಸರ್ಕಲ್, ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಹಾದಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣಗಳು ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಸತ್ಯಮಂಗಲಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ತಂಗುದಾಣಗಳಿದ್ದರೂ ಬಸ್ಗಳು ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಲ್ದಾಣ ಬಿಟ್ಟು ಸುಮಾರು 10 ಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್ಗಳು ನಿಲುಗಡೆ ನೀಡುವುದರಿಂದ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು ಇದ್ದೂ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿವೆ.

ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಸಂತೇಮರಹಳ್ಳಿ ಸರ್ಕಲ್ನಲ್ಲೂ ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣ ಇಲ್ಲ. ಈ ವೃತ್ತ ಸದಾ ದಟ್ಟಣೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು ಕೆಲವು ಬಾರಿ ರಸ್ತೆಯ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಭಾಗ ಪ್ರಯಾಣಿಕರೇ ತುಂಬಿರುತ್ತಾರೆ. ಬಿಸಿಲಿನ ಹೊಡೆತ ತಾಳಲಾರದೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವ ಬೇಕರಿ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಳಿಗೆಗಳ ಮುಂದೆ ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ನಿಂತಿರುವ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.

ಸಂತೇಮರಹಳ್ಳಿ ವೃತ್ತದಿಂದ ಮೈಸೂರು, ನಂಜನಗೂಡು ಕಡೆಗೆ ತೆರಳುವವರ ಪಾಡು ಕೂಡ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿಲ್ಲ. ಗೂಡಂಗಡಿಗಳ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಬಸ್ ಹತ್ತಬೇಕು. ನಗರದ ಹೃದಯಭಾಗ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ವೃತ್ತ (ಪಚ್ಚಪ್ಪ ಸರ್ಕಲ್)ದಲ್ಲೂ ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣ ಇಲ್ಲ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರುವವರು ಬಿ.ರಾಚಯ್ಯ ಜೋಡಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ವಿಘ್ನೇಶ್