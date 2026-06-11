ಚಾಮರನಗರದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ 'ಚಾಮರಸಿ' ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌; ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ರೂಪಾ ಭೇಟಿ

<p>ಸಂತೇಮರಹಳ್ಳಿ: ಉಮ್ಮತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಆಕೃತಿ ಬಾಳೆ ನಾರಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ರೂಪಾ ಬುಧವಾರ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಪ್ರದಾನ ಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿ ಅವರ ಮನ್ ಕೀ ಬಾತ್ ಮಾಹಿತಿಯಿಂದ ಪ್ರೇರಣೆಗೊಂಡು ತಮ್ಮ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ನಿರುಪಯುಕ್ತವಾಗಿದ್ದ ಬಾಳೆ ನಾರಿನಿಂದ ವಿವಿಧ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವರ್ಷಾ ಅವರ ಘಟಕದಲ್ಲಿರುವ ವಿವಿಧ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಿರುಪಯುಕ್ತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ವಿವಿಧ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಮಹಿಳೆಯರ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ನೀಡಿದಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಮಹಿಳೆಯರು ತಯಾರಿಸುವ ಅನೇಕ ಕರ ಕುಶಲ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಾಮರಸಿ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಡ್ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಹಿಳೆಯರು ತಯಾರಿಸುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಈ ಹೆಸರಿನಡಿ ಖರೀದಿಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುವುದು. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿ, ಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುವುದು. ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದಿಂದ ಅಗತ್ಯ ನೆರವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುವುದು. ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಗಿರಿಜಾ, ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಮಹದೇವನಾಯ್ಕ, ರೆವಿನ್ಯೂ ಅಧಿಕಾರಿ ಸತೀಶ್, ಆಕೃತಿ ಬಾಳೆ ನಾರಿನ ಉತ್ಪನ್ನ ಘಟಕದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕಿ ವರ್ಷ, ಗ್ರಾಮ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಶಿವರಾಮ್, ನಾಗೇಶ್ ಮೂರ್ತಿ, ನಾಗೇಶ್, ರಾಜೇಂದ್ರ, ರೇವಣ್ಣ, ಮಂಜುನಾಥ್, ಸಾನಿಯಾ ಖಾನಂ, ಮಹದೇವಮ್ಮ, ಅಂಜಲಿ, ಕಿರಣ್, ಲೋಕೇಶ್, ರಾಕೇಶ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260611-37-752330990</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>