ಚಾಮುಲ್ ₹9.94 ಲಕ್ಷ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ ಗಳಿಕೆ, ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರಿಗೆ ಬೋನಸ್

<p>ಚಾಮರಾಜನಗರ: ‘ಚಾಮುಲ್ಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ 3 ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಲು ಬರುತ್ತಿದ್ದು ಹೈನುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ಚಾಮುಲ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ವೆಂಕಟಯ್ಯನಛತ್ರ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದರಕ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಚ್.ಎಸ್.ಬಸವರಾಜು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮದ ಡೇರಿ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸಂಘದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹಾಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ವೆಂಕಟಯ್ಯನಛತ್ರದ ಸಂಘ 1978ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಗೊಂಡಿದ್ದು 48 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ದುಡಿಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ₹ 3.28 ಕೋಟಿ ಹಾಲು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದು ₹9.94 ಲಕ್ಷ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದೆ. ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕಕರಿಗೆ ₹4.50 ಲಕ್ಷ ಬೋನಸ್ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಂಘದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ, ನೌಕರರ ಶ್ರಮ ಹಾಗೂ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಹಾಲು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ರೈತರಿಂದ ಡೇರಿ ಲಾಭದಲ್ಲಿದೆ. ಸಂಘದಿಂದ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಹಂಚಿಕೆ, ಜಾನುವಾರುಗಳ ಆರೈಕೆಗೆ ಹಸು ಎತ್ತುವ ಯಂತ್ರ ಖರೀದಿಸಿ ಸಂಘದ ಸದ್ಯರಿಗೆ ₹ 50 ಹಾಗೂ ಇತರರಿಗೆ ₹100ರಂತೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.</p>.<p>ಚಾಮುಲ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸದಾಶಿವಮೂರ್ತಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಭೆ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ, ರಾಸುಗಳಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ವಿಮೆ ಮಾಡಿಸಬೇಕು, ರಾಸುಗಳ ಕಿವಿಗೆ ಹಾಕುವ ವಿಮಾ ಒಲೆ ಬಿದ್ದು ಹೋದರೆ ತಕ್ಷಣ ಡೇರಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಹಾಕಿಸಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ರಾಸು ಮರಣ ಹೊಂದಿದಾಗ ವಿಮೆ ಪಡೆಯಲು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಂಘಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಲು ಪೂರೈಸಿದ ರೈತ ಎಚ್.ಎಸ್.ಮಲ್ಲು, ಎ.ಎನ್.ಮಹೇಶ್, ಶಿವರಾಜು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. ಸಂಘದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಪಿ.ಪುನೀತ್ಕುಮಾರ್ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ ಮಂಡಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದರು. ಪಿಎಲ್ಡಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಚ್.ಎಂ. ಬಸವಣ್ಣ, ಚಾಮುಲ್ ಸಹಾಯಕ ವಿಸ್ತಾರಣಾಧಿಕಾರಿ ಭಾಗ್ಯರಾಜ್, ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಶಿವರಾಜು, ಕೃಷ್ಣಗೌಡ, ಮಹದೇವಸ್ವಾಮಿ ಎಸ್, ಬಿ.ಎನ್. ನಾಗರಾಜು, ಸಿ. ಸಂಪತ್ಕುಮಾರ್, ಬಂಗಾರು, ಮಹದೇವಸ್ವಾಮಿ, ಮಹದೇವಯ್ಯ, ಎ.ಬಿ. ರೇಣುಕಾ, ಭಾಗ್ಯಮ್ಮ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260610-37-342039551</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>