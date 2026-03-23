ಬೆಳೆಹಾನಿ: ಭೇಟಿ, ಪರಿಶೀಲನೆ

ಸಂತೇಮರಹಳ್ಳಿ: ಈಚೆಗೆ ಸುರಿದ ಆಲಿಕಲ್ಲು ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಬೆಳೆ ಫಸಲು ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ ಎನ್.ಮಹೇಶ್ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಅಕಾಲಿಕ ಮಳೆಯಿಂದ ರೈತರ ಫಸಲು ತುಂಬಾ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಕಟಾವು ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವ ಟೊಮೆಟೊ, ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಫಸಲುಗಳು ಮಳೆಗೆ ನೆಲ ಕಚ್ಚಿವೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯಲು ರೈತರು ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ ₹1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಎಕರೆಗೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ₹15ರಿಂದ ₹20ಸಾವಿರ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ₹1ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರುವ ರೈತರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಪರಿಹಾರ ಹಣ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಸಾಲುತ್ತಿಲ್ಲ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರೆ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಚಿವರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕೃಷಿ ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸಿ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರೈತರ ಫಸಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸಲು ಮುಂದಾಗಬೇಕು' ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ರೈತರಾದ ಬಸವರಾಜು, ಸುಭಾಷ್, ಕಲಾವಿದ ಪ್ರಭು, ಚುಂಗಡಿಪುರ ಮಹೇಶ್, ಜಯಶಂಕರ್ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>