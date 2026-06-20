ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆವಿಮೆ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ

<p>ಚಾಮರಾಜನಗರ: 2026-27ರ ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರೈತ ಸುರಕ್ಷ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಫಸಲ್ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿ ರೈತರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಸಿಗುವಂತೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀರೂಪಾ ಸೂಚಿಸಿದರು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಫಸಲ್ ಬಿಮಾ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆ ಕುರಿತ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಜಂಟಿ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ರೈತರು ಬೆಳೆವಿಮೆ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಲು ಪೂರಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೌಂಟರ್ ತೆರೆದು ರೈತರು ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಪಡೆಯಲು ಸಹಕಾರ ನೀಡಬೇಕು. ಕೃಷಿ, ಕಂದಾಯ, ಸಹಕಾರ, ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇತರೆ ಇಲಾಖೆಗಳು ಬೆಳೆವಿಮೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೊಳಪಟ್ಟಿರುವ ಅಧಿಸೂಚಿತ ಬೆಳೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಬೇಕು. ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಚೇರಿಗಳ ಸೂಚನಾ ಫಲಕಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೂಲಕ ಬೆಳೆಸಾಲ ಪಡೆದ ಹಾಗೂ ಬೆಳೆಸಾಲ ಪಡೆಯದ ರೈತರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವರ ದಾಖಲಿಸಲು ಹಾಗೂ ರೈತರ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ವಿಮಾ ಕಂತಿನ ಮೊತ್ತವನ್ನು ವಿಮಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಕಾಲಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಕ್ರಮವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ಯಾವ ಬೆಳೆಗಳು ವಿಮಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ: ಭತ್ತ, ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳ, ರಾಗಿ, ಈರುಳ್ಳಿ, ಟೊಮೆಟೊ, ಅರಿಶಿಣ, ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆ, ಜೋಳ, ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ, ಸಜ್ಜೆ ಹಾಗೂ ಮಳೆ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಜೋಳ, ರಾಗಿ, ಉದ್ದು, ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ, ಮುಸುಕಿನಜೋಳ, ತೊಗರಿ, ನೆಲಗಡಲೆ, ಹೆಸರು, ಎಳ್ಳು, ಅಲಸಂದೆ, ಹುರುಳಿ, ಹತ್ತಿ, ಸಜ್ಜೆಯನ್ನು ಬೆಳೆವಿಮೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ (ಮಳೆ ಆಶ್ರಿತ ಬೆಳೆ) ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮುಸುಕಿನಜೋಳ, ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಜೋಳ, ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ, ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ರಾಗಿ, ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳ, ಹನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ರಾಗಿ, ಮುಸುಕಿನಜೋಳ ಹಾಗೂ ಯಳಂದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ನೀರಾವರಿ ಆಶ್ರಿತ ಭತ್ತವನ್ನು ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೊಳಪಡಿಸಿ ಅಧಿಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ ಉದ್ದು ಬೆಳೆಗೆ (ಮಳೆ ಆಶ್ರಿತ) 314 ವಿಮಾಕಂತು, ಹೆಸರು (ಮಳೆ ಆಶ್ರಿತ) ₹ 321, ಈರುಳ್ಳಿ (ನೀರಾವರಿ) ₹ 1,900, ಎಳ್ಳು (ಮಳೆ ಆಶ್ರಿತ) ₹ 258, ಜೋಳ (ನೀರಾವರಿ) ₹ 426, ಜೋಳ (ಮಳೆ ಆಶ್ರಿತ) ₹359, ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ (ನೀರಾವರಿ) ₹469, ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ (ಮಳೆ ಆಶ್ರಿತ) ₹390 ವಿಮಾ ಕಂತು ಪಾವತಿಸಬೇಕು, ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ನೋಂದಣಿಗೆ ಜೂನ್ 30 ಕೊನೆಯ ದಿನ.</p>.<p>ಅಲಸಂದೆ (ಮಳೆ ಆಶ್ರಿತ) ವಿಮಾ ಕಂತು ₹ 283, ನೆಲಗಡಲೆ (ಮಳೆಆಶ್ರಿತ) ₹529, ಮುಸುಕಿನಜೋಳ (ನೀರಾವರಿ) ₹ 617, ಮುಸುಕಿನಜೋಳ (ಮಳೆ ಆಶ್ರಿತ) ₹ 546, ಸಜ್ಜೆ (ನೀರಾವರಿ) ₹350, ಸಜ್ಜೆ (ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ) ₹ 282, ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆ (ನೀರಾವರಿ) ₹3,466, ಟೊಮ್ಯಾಟೋ ₹3436 ವಿಮಾ ಕಂತಾಗಿದ್ದು, ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ನೋಂದಣಿಗೆ ಜುಲೈ 15 ಕೊನೆಯ ದಿನ.</p>.<p>ಹತ್ತಿಗೆ (ಮಳೆ ಆಶ್ರಿತ) ₹1,208, ಹುರುಳಿ (ಮಳೆಆಶ್ರಿತ) ₹190, ಭತ್ತ (ನೀರಾವರಿ) ₹879, ತೊಗರಿ (ಮಳೆ ಆಶ್ರಿತ) ₹466, ರಾಗಿ (ನೀರಾವರಿ) ₹472, ರಾಗಿ (ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ) ₹404, ಅರಿಶಿಣ ₹3323 ವಿಮಾ ಕಂತಾಗಿದ್ದು, ನೋಂದಣಿಗೆ ಜುಲೈ 31 ಕೊನೆಯ ದಿನ.</p>.<p>ರೈತರು ಅರ್ಜಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಪಹಣಿ ಖಾತೆ,ಪಾಸ್ ಪುಸ್ತಕ, ಕಂದಾಯ ರಶೀದಿ ನೀಡಬೇಕು. ಬೆಳೆ ವಿಮೆಗೆ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಲು ರೈತರ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ಸಂಖ್ಯೆ (ಎಫ್ಐಡಿ) ಕಡ್ಡಾಯ. ಮಾಹಿತಿಗೆ ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರ, ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಚೇರಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು.</p>.<p>ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಫಸಲ್ ಬಿಮಾ ಯೋಜನೆ ಕುರಿತ ಮಾಹಿತಿ ಕರಪತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಹಾಯಕ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀಕಂಠರಾಜೇ ಅರಸ್, ಪ್ರಭಾರ ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ.ಯು.ಎಚ್.ಭಾನುಪ್ರಕಾಶ್, ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಬಿ.ಆರ್.ಗಿರೀಶ್, ಕೆ.ಪಿ.ಪವನ್ ಕುಮಾರ್, ಟಿ.ಸಿ.ಪ್ರೀತುಶ್ರೀ, ಕೃಷಿಕ ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚಿಕ್ಕಸ್ವಾಮಿ, ರೈತ ಮುಖಂಡ ಹೊನ್ನೂರು ಬಸವಣ್ಣ, ನಟರಾಜು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260620-37-1581614937</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>