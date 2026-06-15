ಗೋವು ಸಾಕಣೆಯಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ, ಆರ್ಥಿಕ ವೃದ್ಧಿ ಎಂದು ಚಾಮುಲ್‌ ನಿರ್ದೇಶಕರು ತಿಳಿಸಿದರು

<p>ಚಾಮರಾಜನಗರ: ಪಶುಪಾಲನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯವೃದ್ಧಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ದಿಗೂ ಸಹಕಾರಿ ಎಂದು ಚಾಮುಲ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಚ್.ಎಸ್.ಬಸವರಾಜು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಿಸಲವಾಡಿ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದದ 2025- 2026ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹಾಸಭೆ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ‘ರೈತರು ಕೃಷಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಹೈನುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ಯೋಗವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢರಾಗಬಹುದು, ಹಸುಗಳ ಸಾಕಣೆಯಿಂದ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಆದಾಯ ಬರುವುದರಿಂದ ವ್ಯವಹಾರ ಹಾಗೂ ಮನೆಯ ಖರ್ಚಿಗೆ ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಹಾಲು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭಾಂಶ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ಒಕ್ಕೂಟ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ದೊರೆಯುವ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಬಸವರಾಜು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಿರ್ದೇಶಕ ಸದಾಶಿವ ಮೂರ್ತಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಹೊಂದಿರುವ ಹೈನುಗಾರರು ಮರಣ ಹೊಂದಿದರೆ ಒಕ್ಕೂಟದಿಂದ ₹ 20,000 ಪರಿಹಾರ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ರೈತರು ರಾಸುಗಳಿಗೆ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಪಶು ಆಹಾರ ನೀಡಬೇಕು, ಖನಿಜ ಮಿಶ್ರಣ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಆಹಾರ ದೊರೆತರೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಹಾಲು ಪಡೆಯಬಹುದು. ರೈತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಹಾಲು ಕರೆಯುವ ಯಂತ್ರ, ಮೇವು ಕತ್ತರಿಸುವ ಯಂತ್ರಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ರೈತರಿಗೆ ಒಕ್ಕೂಟದ ವತಿಯಿಂದ ಸಬ್ಸಿಡಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಹಕಾರ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಲು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿದ 79 ರೈತರಿಗೆ ಹಾಲಿನ ಕ್ಯಾನು, ಮಿಕ್ಸಿ, ಪ್ಯಾನ್, ಕುಕ್ಕರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ದಿನಬಳಕೆ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. 7ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೀರಭದ್ರಸ್ವಾಮಿ, ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಮಹದೇವಮ್ಮ ಅವರನ್ನು ಸಂಘದಿಂದ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ನೀಡಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಸಂಘದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಬಿಸಲವಾಡಿ ಮಹೇಶ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ ಮಂಡಿಸಿ ಸಂಘ ₹ 6.40 ಲಕ್ಷ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದೆ. ಈ ಹಣದಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಬೋನಸ್ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದರು. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿವಬಸಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿದರು. ವಿಸ್ತರಣಾಧಿಕಾರಿ ಪಿ.ಎಂ.ಭಾಗ್ಯರಾಜ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ನಾಗರಾಜು, ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಬಿ.ಶಿವಬಸಪ್ಪ, ಬಿ.ಬಿ.ನಾಗರಾಜು, ಸಿ.ರಾಜಶೇಖರ್, ರವಿ, ಮಹೇಶ್, ಮಹದೇವಸ್ವಾಮಿ, ರಾಚಶೆಟ್ಟಿ, ರಾಚನಾಯಕ, ರೂಪಾ, ಮಂಜುಳಾ ಮುಖಂಡರಾದ ಮಹದೇವಪ್ಪ, ಎಂ.ಕುಮಾರ್, ಬಿ.ಸಿ.ರಾಜು, ಶಿವಮಲ್ಲಪ್ಪ, ಜಿ.ಮಹದೇವಪ್ಪ, ಶಿವಣ್ಣ, ಮಹದೇವಸ್ವಾಮಿ, ನೌಕರರಾದ ಮಹದೇವಸ್ವಾಮಿ, ಮಹೇಂದ್ರ, ಗೌತಮ್. ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260615-37-645544428</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>