ಧನಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಬಾವಿ ಸ್ಥಳ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವಿಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ದೂರು

<p>ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಧನಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಬಲಗೈ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ನೆಲ ಬಾವಿ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಕೆಲವರು ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಶೌಚಗೃಹ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಬಲಗೈ ಜನಾಂಗದ ನಿವಾಸಿಗಳು ಧನಗೆರೆ ಪಿಡಿಒ ಕಮಲ್ ರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ಲಿಖಿತ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಬಲಗೈ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಈ ನೆಲ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದಲೂ ಜನರು ನೀರು ಸೇದುತ್ತಿದ್ದರು. ನಂತರದಲ್ಲಿ ನೆಲಬಾವಿಯಾದ್ದರಿಂದ ನೀರು ಸೇದುವಾಗ ಕೆಲ ಹೆಂಗಸರು ಆಯ ತಪ್ಪಿ ಬಾವಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದರು. ಅಂತೆಯೇ, ದನ, ಕರುಗಳು ಬಾವಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸದರಿ ಬಾವಿಯನ್ನು ಜನರು ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಬೋರ್ ವೆಲ್ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ನಡುವೆ ನೆಲ ಬಾವಿಯ ಒಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ನಾಯಕ ಜನಾಂಗದ ಜನರು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಕ್ರಮೇಣ ಜನಾಂಗದ ಕೆಲ ನಿವಾಸಿಗಳು ಬಾವಿಯನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿ ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಶೌಚಗೃಹ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಬಲಗೈ ಜನಾಂಗದ ಕುಲದ ಆಸ್ತಿಯಾದ ನೆಲ ಬಾವಿಯನ್ನು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾಗಿ ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಂತಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಉಪಯೋಗವಾಗಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಪೂರೈಸುತ್ತಿದ್ದ ನೆಲ ಬಾವಿಯನ್ನು ಕಾನೂನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಮುಚ್ಚಿರುವುದು ಅಕ್ಷಮ್ಯ ಅಪರಾಧವಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಳವನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಈ ಬಾವಿಯನ್ನು ಮೊದಲಿನಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬಿಡಿಸಿಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ನಿವಾಸಿಗಳಾದ ಪುಟ್ಟರಾಜು, ಮಹದೇವಸ್ವಾಮಿ, ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ರಾಜಣ್ಣ, ಕೆಂಪರಾಜು, ರಂಗಸ್ವಾಮಿ, ಕ್ಯಾತಯ್ಯ, ಎಂ.ಸುವರ್ಣ, ದುಂಡಮ್ಮ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260616-37-1717749231</p>