ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಈಸ್ಟರ್ ಸಂಡೆ

ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ: ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪುನರುತ್ಥಾನದ ದ್ಯೋತಕವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುವ ಈಸ್ಟರ್ ಸಂಡೆ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರು ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟಂಟ್ ಸಮುದಾಯದವರು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಈಸ್ಟರ್ ಆಚರಣೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕ್ರೈಸ್ತರು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಆಚರಿಸುವ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಈಸ್ಟರ್ ಸಂಡೆಯೂ ಒಂದು. ಜಗತ್ತಿಗೆ ತ್ಯಾಗ, ಬಲಿದಾನದ ಮಹತ್ವ ತಿಳಿಸಿ ಶಾಂತಿ, ಪ್ರೀತಿ ಹಂಚಿದ ಏಸುಕ್ರಿಸ್ತ ಶಿಲುಬೆಗೇರಿದ ದಿನವನ್ನು ಶುಭ ಶುಕ್ರವಾರ (ಗುಡ್ ಫ್ರೈಡೆ) ಎಂದು ಆಚರಿಸಿದರೆ, ಶಿಲುಬೆಗೇರಿದ ಮೂರು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಈಸ್ಟರ್ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಗುಡ್ ಫ್ರೈಡೆಯಂದು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರು ಆಡಂಬರದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ದಿನಪೂರ್ತಿ ಉಪವಾಸವಿದ್ದು ದೇವರ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ತೊಡಗುತ್ತಾರೆ. ಚರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಕೂಟಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಶುಭ ಶುಕ್ರವಾರವು ಉಪವಾಸ ಕಾಲದ ಅಂತ್ಯದ ಹಬ್ಬ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>45 ದಿನಗಳ ವ್ರತ: ಗುಡ್ ಫ್ರೈಡೆಗೆ 45 ದಿನಗಳ ಮೊದಲು ಕ್ರೈಸ್ತರು ವ್ರತ ಆರಂಭಿಸುವುದು ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಉಪವಾಸದ ಧ್ಯಾನ–ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಸಭೆಯವರು ಶುಭ ಸಮಾರಂಭಗಳನ್ನೂ ನಡೆಸುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟಂಟ್ ಸಭೆಯವರು ಶುಭ ಸಮಾರಂಭಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಬೂದಿ ಬುಧವಾರದ (ಆಶ್ ವೆಡ್ನೆಸ್ ಡೇ) ದಿನ ವ್ರತಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದು ಕ್ರೈಸ್ತರು ಉಪವಾಸದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಹರಕೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು 45 ದಿನಗಳವರೆಗೂ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆಯವರೆಗೆ ನೀರು ಹೊರತಾಗಿ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸದೆ ಕಠಿಣವಾಗಿ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಾಂಸಾಹಾರ ಸೇವನೆ ತ್ಯಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ರತದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಚರ್ಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಸಂಜೆ ನಡೆಯುವ ಸಭೆಗಳಲ್ಲೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹಾಗೂ ಕೂಟಗಳು ನಡೆಯುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಮಹಾ ಗುರುವಾರ: ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತರು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಏರುವ ಮುನ್ನ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಕಡೆಯ ಭೋಜನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಗುಡ್ ಫ್ರೈಡೆ ಹಿಂದಿನ ದಿನವಾದ ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಚರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಕಡೆಯ ರಾತ್ರಿಯ ಭೋಜನವನ್ನು ಪಾಸ್ಟರ್ಗಳು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಶುಕ್ರವಾರ 12 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 4 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಪ್ರಾಣ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಾರಿದ ಏಳು ಮಾತುಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷ ಆರಾಧನೆಯ ಮೂಲಕ ಚರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಸಭಿಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉಪವಾಸದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬಳಿಕ ಸರಳವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಗಂಜಿ ಚಟ್ನಿ ಹಾಗೂ ಹಣ್ಣಿನ ರಸ ಸೇವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನ ಮಾಂಸಾಹಾರ ಸೇವನೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>