ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ ಆನೆ ದಾಳಿ, ಬಾಳೆ, ತೆಂಗಿನ ಗಿಡ ನಾಶ, ರೈತನಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ

<p>ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸತ್ತೇಗಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಉಗನಿಯಾ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಜಮೀನಿಗೆ ಕಾಡಾನೆ ಹಿಂಡು ನುಗ್ಗಿ ಬಾಳೆ ಗಿಡಗಳು ಹಾಗೂ ತೆಂಗಿನ ಸಸಿಗಳನ್ನು ತಿಂದು, ತುಳಿದು ಬೆಳೆ ನಷ್ಟ ಮಾಡಿದೆ.</p>.<p>ಸತ್ತೇಗಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ಎನ್ನುವವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ ಕಾಡಾನೆಗಳ ಹಿಂಡು ಜಮೀನಿಗೆ ನುಗ್ಗಿವೆ. ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ಎರಡು ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆದು ಸಾಲಮಾಡಿ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಾಳೆ ಹಾಗೂ ಐವತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ತೆಂಗಿನ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟಿದ್ದರು. ಏಕಾಏಕಿ ಆನೆಗಳು ದಾಳಿ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ತೀರ ಸಂಕಷ್ಟಕೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪದೇಪದೇ ಆನೆಗಳು ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ. ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಪರಿಹಾರ ದೊರಕಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ರೈತರು ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಗೆ ಆನೆ ಬರದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುತ್ತೇವೆ. ಬೆಳೆ ನಾಶ ಮಾಡಿರುವ ವರದಿ ಪಡೆದು ರೈತರ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಮಲೈ ಮಹದೇಶ್ವರ ವನ್ಯಜೀವಿ ವಿಭಾಗದ ಅರಣ್ಯ ಉಪ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಭಾಸ್ಕರ್ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260619-37-1404298741</p>