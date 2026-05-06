ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ರಸ್ತೆ: ರೈತರಿಗೆ ಸಹಕಾರಿ

ಚಾಮರಾಜನಗರ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹರವೆ ಹೋಬಳಿಯ ಬೆಟ್ಟದಪುರ, ಸಾಗಡೆ, ಕೂಟೇಗೌಡನ ಹುಂಡಿ ಹಾಗೂ ಕೆಂಗಾಕಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ರೈತರ ಜಮೀನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ದಿಗೆ ಕಾವೇರಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ₹ 1.66 ಕೋಟಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಎಚ್.ಎಂ. ಗಣೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಾಲ್ಕು ಗ್ರಾಮಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರೈತರೊಂದಿಗೆ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಗುದ್ದಲಿಪೂಜೆ ನೆರೆವೇರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಶಾಸಕರು, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹಾಗೂ ಕಾಡಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಮುರ್ತುವಜಿಯಿಂದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ₹ 1.66 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಬೆಟ್ಟದಪುರದಿಂದ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಕಟ್ಟೆಯವರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿಗೆ ₹ 54 ಲಕ್ಷ, ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗುರುಬಸಪ್ಪ ಅವರ ಜಮೀನಿನ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ 26 ಲಕ್ಷ, ಕೂಟೇಗೌಡನಹುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಮರಿಗೌಡರ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಶಿವೇಗೌಡನ ಜಮೀನಿನ ವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಅಬಿವೃದ್ದಿಗೆ 15 ಲಕ್ಷ, ಕೆಂಗಾಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಿ.ಮಹದೇವಯ್ಯ ಅವರ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅವರ ಜಮೀನಿನವರೆಗೆ 15 ಲಕ್ಷ, ಕೆಂಗಾಕಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಾಗಡೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ 14 ಲಕ್ಷ, ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆಗೆ 10 ಲಕ್ಷ, ಸಾಗಡೆ ವೆಂಕಟರಮಣ ನಾಯಕರ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಸಿದ್ದಪ್ಪನ ಜಮೀನಿನವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಗೆ 8 ಲಕ್ಷ, ಸಾಗಡೆ ಬಿಳಿಗಿರಿ ನಾಯಕರ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಚಿಕ್ಕಯ್ಯನ ಕಾಲುವೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿಗೆ 24 ಲಕ್ಷ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಕಾಡಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಿ. ಮರಿಸ್ವಾಮಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಈ ಭಾಗದ ರೈತರ ಮನವಿ ಹಾಗೂ ಶಾಸಕರ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ₹ 1.66 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ರೈತರು ಸಹಕಾರ ನೀಡಬೇಕು, ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಮತ್ತು ಜಂಗಲ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್, ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವಿಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಕೆರೆಹಳ್ಳಿ ನವೀನ್ ಮಾತನಾಡಿ, ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 110 ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಕಾರ್ಯಗತವಾಗಿದೆ. ಕಾಡಾದಿಂದ ರೈತರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ದಿಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ರೈತರಿಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಹರವೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 2 ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಶಾಸಕರು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಈ ಸಂದರ್ಭ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ನಾಗರತ್ನ, ಮುಖಂಡರಾದ ರೇಖಾ, ಶಿವಕುಮಾರ್, ಮಹೇಶ್, ಕಾಡಪ್ಪ, ಸೋಮಶೇಖರ್, ಶಿವಕುಮಾರ್, ನಾಗೇಂದ್ರ, ಶೋಭಾ ಮಹೇಶ್, ನಂಜುಂಡ ನಾಯಕ, ಬಂಗಾರ ನಾಯಕ, ಬಸವಶೆಟ್ಟಿ, ವೆಂಕಟರಮಣ ನಾಯಕ, ಪಟೇಲ್ ಸುರೇಶ್, ನಟರಾಜು, ಗೌಡಿಕೆ ರೇವಣ್ಣ, ಆನಂದ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em></p>