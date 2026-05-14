ಹೆಚ್ಚು ರಸಗೊಬ್ಬರ ಖರೀದಿಗೆ ‘ಎಫ್ಐಡಿ’ ಅಂಕುಶ!

ಯಳಂದೂರು/ಚಾಮರಾಜನಗರ: ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಯೂರಿಯಾ ಬಳಕೆ ತಡೆಯುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಳಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಹಾಗೂ ಮಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಬಂಜರಾಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಖರೀದಿಗೆ ಎಫ್ಐಡಿ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಕೃಷಿಕರು ಯೂರಿಯಾ ಖರೀದಿಗೆ ಇನ್ಮುಂದೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಫಾರ್ಮರ್-ಐಡಿ (ಎಫ್ಐಡಿ) ಹೊಂದಿರಬೇಕಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸಾಗುವಳಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಎಫ್ಐಡಿಗೆ ಜೋಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ. ರೈತರು ಹಿಡುವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಿತ ಮಿತವಾಗಿ ಗೊಬ್ಬರ ಬಳಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ಈ ಯೋಜನೆಯ ಹಿಂದಿರುವ ಉದ್ದೇಶ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು.

'ಯಳಂದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 7,775 ಬೇಸಾಯಗಾರರು ಇದ್ದು ಶೇ 99 ಮಂದಿ ಎಫ್ಐಡಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಫ್ಐಡಿ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ರಸಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಕೆ.ಕಿಸಾನ್ ತಂತ್ರಾಂಶದ ಮೂಲಕ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ರಸ ಗೊಬ್ಬರ ಉಳಿತಾಯವಾಗಲಿದೆ. ಯಾರು ಎಷ್ಟು ರಸಗೊಬ್ಬರ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಿಗಾ ಇರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಕಾಳಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬರ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಹಾಗೂ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಬೇಡಿಕೆ ಹಾಗೂ ಕೊರತೆ ತಪ್ಪಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ಮೂಲಕ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಖರೀದಿಗೆ ಎಫ್ಐಡಿ ಕಡ್ಡಾಯಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ.

'ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡುವವರು ತಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಎಫ್ಐಡಿಗೆ ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕು. ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದು ರಸಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಕೆ– ಕಿಸಾನ್ ತಂತ್ರಾಂಶದ ಮೂಲಕ ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಮುಂಗಾರು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಹು ಬೇಡಿಕೆ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಯೂರಿಯಾ ಮತ್ತು ಡಿಎಪಿ ಗೊಬ್ಬರ ಬಳಕೆ ತಗ್ಗಲಿದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಕಾಳಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗದಂತೆ ತಡೆಯಬಹುದು' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅದಿಕಾರಿಗಳು.

'ಹೊರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಅಂತರ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಸಾಗಾಟ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು. ಸದ್ಯ ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೂಲಕ ಸಹಾಯಧನದಡಿ ರಸಗೊಬ್ಬರ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಎ.ವೆಂಕಟರಂಗಶೆಟ್ಟಿ ಹೇಳಿದರು.

ರೈತರ ತಲ್ಲಣ:'ಎಫ್ಐಡಿ ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡಿದರೆ ಹೆಚ್ಚು ರಸಗೊಬ್ಬರ ಕೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಲಿದೆ. ರೈತರು 1 ಎಕರೆ ಕಬ್ಬಿನ ಬೆಳೆಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 15 ರಿಂದ 20 ಚೀಲ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಹೊಸ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ 5ರಿಂದ 6 ಚೀಲಗಳು ಮಾತ್ರ ಸಿಗಲಿದೆ. ಭತ್ತ, ರಾಗಿ, ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಎಫ್ಐಡಿ ಮಿತಿಯಿಂದ ಕಡಿಮೆ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಸಿಗುವುದರಿಂದ ಇಳುವರಿ ಕುಸಿಯಲಿದೆ' ಎಂದು ರೈತ ಯರಿಯೂರು ದೇವರಾಜ್ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

'ಕಡಿಮೆ ಭೂಮಿ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಪಡೆಯುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಲಿದೆ. ಕಪ್ಪು ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಭೂಮಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಮಿತವಾಗಿ ಗೊಬ್ಬರ ಬಳಸಿದರೆ ಬೆಳೆಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಲಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಎಕರೆವಾರು ಮೊದಲಿನಂತೆ ಹೆಚ್ಚು ರಸಗೊಬ್ಬರ ನೀಡಬೇಕು' ಎಂದು ವೈ.ಕೆ.ಮೋಳೆ ಮಹದೇವಶೆಟ್ಟಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

ರೈತರು ನ್ಯಾನೋ ಯೂರಿಯಾ ಮತ್ತು ಡಿಎಪಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬೆಳೆ ಪಡೆಯಲು ಒಂದು