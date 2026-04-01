ಗಜೇಂದ್ರನ ‘ಏಕಾಂತವಾಸ’ ಅಂತ್ಯ

ಚಾಮರಾಜನಗರ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೂದಿಪಡಗ ಆನೆ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಕಾಲ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಗಜೇಂದ್ರ (63 ವರ್ಷ) ಆನೆಯನ್ನು ಮಂಗಳವಾರ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಾಗರಹೊಳೆಯ ಮತ್ತಿಗೋಡು ಆನೆ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೂದಿಪಡಗದಲ್ಲಿರುವ ಆನೆ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಗಜೇಂದ್ರನಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಇಲಾಖೆಯ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಿಗೋಡು ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಡಲಾಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭ ಗಜೇಂದ್ರನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಭಾವುಕರಾದರು.</p>.<p>ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ 15ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಾರಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವ ಗಜೇಂದ್ರ, ಎಲ್ಲರ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಆನೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆಕರ್ಷಕ ಮೈಕಟ್ಟು, ಗಾಂಭೀರ್ಯದ ನಡಿಗೆ, ನೀಳ ದಂತ ಹೊಂದಿರುವ ಗಜೇಂದ್ರ ಕೆ.ಗುಡಿಯ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿದ್ದ. ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದ.</p>.<p>2015, ಮಾರ್ಚ್ 18ರಂದು ಬಿಳಿಗಿರ ರಂಗನಾಥಸ್ವಾಮಿ ರಕ್ಷಿತಾರಣ್ಯದ ಕೆ.ಗುಡಿ ಆನೆ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಗಜೇಂದ್ರನಿಗೆ ಮದವೇರಿ ಶ್ರೀರಾಮ ಎಂಬ ಆನೆ ಹಾಗೂ ಗಣಪತಿ ಎಂಬ ಮಾವುತನನ್ನು ಕೊಂದು ಹಾಕಿತ್ತು. ಈ ಘಟನೆಯ ಬಳಿಕ ಗಜೇಂದ್ರನಿಗೆ ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೆ.ಗುಡಿ ಆನೆಶಿಬಿರದಲ್ಲಿದ್ದ ಗಜೇಂದ್ರ ಏಕಾಂತವಾಸ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದ. 2024ರ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಕೆ.ಗುಡಿಯಿಂದ ಬೂದಿಪಡಗದ ಆನೆ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಆನೆ ಶಿಬಿರ ಆರಂಭಿಸುವ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಯೋಜನೆ ಕೈಗೂಡದೆ ಗಜೇಂದ್ರ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿದ್ದ.</p>.<p>ಗಜೇಂದ್ರನ ಗತವೈಭವದ ದಿನಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಈಚೆಗಷ್ಟೆ 'ಸೇವ್ ಗಜೇಂದ್ರ' ಅಭಿಯಾನ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆನೆಗಳು ಗುಂಪಾಗಿ ವಾಸಿಸುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಜೀವಿಗಳಾಗಿದ್ದು ಬೂದಿಪಡಗದಲ್ಲಿರುವ ಗಜೇಂದ್ರ ಒಂಟಿತನದಿಂದ ಕೃಶವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಕಾಡಿಗೆ ಮೇಯಲು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇತರೆ ಕಾಡಾನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಾದಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನೂ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅರಣ್ಯ ಸಚಿವ ಈಶ್ವರ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರಿಗೂ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದರು.</p>.<p>ಪ್ರಾಣಿಪ್ರಿಯರ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಒತ್ತಾಸೆಗೆ ಮಣಿದ ಸಚಿವ ಈಶ್ವರ ಖಂಡ್ರೆ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆಯಷ್ಟೆ ಗಜೇಂದ್ರನನ್ನು ಮತ್ತಿಗೋಡು ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವಂತೆ ಮಾರ್ಚ್ 26ರಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ ಮಂಗಳವಾರ ಗಜೇಂದ್ರನನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>