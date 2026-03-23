ಅಡುಗೆ ಅನಿಲಕ್ಕಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಪರದಾಟ

ಮಹದೇವ್ ಹೆಗ್ಗವಾಡಿಪುರ

ಸಂತೇಮರಹಳ್ಳಿ: ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು ಸಂತೇಮರಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರು ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಪರದಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂತೇಮರಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೊಡ್ಡ ಹೋಬಳಿ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದ್ದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಮಾರಾಟ ಕೇಂದ್ರ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಸಮಸ್ಯೆ ಗಂಭೀರವಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು 15 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಚಾಮರಾಜನಗರ, 22 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಹಾಗೂ ಆರೇಳು ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಯಳಂದೂರು ಹಾಗೂ ಉಮ್ಮತ್ತೂರಿಗೆ ತೆರಳಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಈಚೆಗೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಕೊರತೆಯಾಗಿದ್ದು ಸೌದೆ ಒಲೆಗಳ ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉಜ್ವಲ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಗದೆ ಪರದಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬದಲಾಗಿ ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಖಾಲಿಯಾದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪಡೆಯಲು ವಾರಗಟ್ಟೆಲೆ ಕಾಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳು ಈಗ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದವರು ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಏಜೆನ್ಸಿ ಹಾಗೂ ಮಾರಾಟ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ.

ಗ್ರಾಹಕರು ಒಮ್ಮೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪಡೆದು 45 ದಿನ ತುಂಬಿರಬೇಕು. ಸಿಲಿಂಡರ್ಗೆ ನೋಂದಡಿ ಮಾಡಿದ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಒಟಿಪಿ ಬರಬೇಕು, ಕೆವೈಸಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ನಿಯಮಗಳ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಪಾಲನೆಯ ಪರಿಣಾಮ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಪಿಜಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಅಲೆದಾಡುತ್ತಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರು ಬಂದ ದಾರಿಗೆ ಸುಂಕವಿಲ್ಲ ಎಂಬತೆ ಬರಿಗೈಲಿ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಸೌದೆ ಒಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ತಯಾರಿಸಲು ಆರಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಿಗದೆ ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಲು ತೊಂದರೆಯಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಸೌದೆ ಬಳಸಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಶಿವಮ್ಮ ಹೇಳಿದರು.

ಸಣ್ಣ ಹೋಟೆಲ್ನವರು ಹಾಗೂ ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೂ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದ್ದು ಪರ್ಯಾಯ ಇಂಧನವಾದ ಸೌದೆ, ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆಗೆ ಅಲೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಳ್ಳುವ ಗಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ತಿಂಡಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರವಿಲ್ಲದೆ ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಳ್ಳುಗಾಡಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಮಹೇಶ್ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಹಿಂದೆ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ವಾರಕ್ಕೆ 2 ಲೋಡ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪಡೆಯಲು ಗ್ರಾಹಕರು ನೇರವಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಿತರಣೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಿಂದೆ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗಷ್ಟೆ