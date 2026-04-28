ಮತ್ತೆ ನೀರಿಗೆ ಬಂದು ನಿಂತ ಕಾಡಾನೆ

<p>ಹನೂರು: ತಾಲೂಕಿನ ಗೋಪಿನಾಥಂ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ಒಂಟಿ ಗಂಡಾನೆಯೊಂದು ನಿಂತಲ್ಲೇ ನಿಂತಿದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಮತ್ತೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ.</p>.<p>ಮೂರು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಮೂರು ದಿವಸ ಜಲಾಶಯದೊಳಗೆ ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಅನುಮಾನ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ತಾನಾಗಿಯೇ ಭಾನುವಾರ ನೀರಿನಿಂದ ಹೊರಹೋಗಿತ್ತು. ಸಂಜೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ.</p>.<p>‘ಆನೆಯ ಒಂದು ಕಾಲಿಗೆ ಪೆಟ್ಟಾಗಿದ್ದು ನಾಲ್ಕೈದು ದಿನಗಳಿಂದ ಕುಂಟುತ್ತಾ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ನೋವಿನ ಬಾಧೆ ತಾಳಲಾರದೆ ಅದು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಲ್ಲುತ್ತಿದೆ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದ್ದರೂ ಆನೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೂರು ದಿನಗಳಿಂದ ಆಹಾರವಿಲ್ಲದೆ ನಿಂತಿರುವ ಆನೆ ದಿನೇ ದಿನೇ ನಿತ್ರಾಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಆನೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಲು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಜಲಾಶಯದತ್ತ ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಆನೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಂಡು ಮರುಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆನೆ ನಿತ್ರಾಣಗೊಂಡು ಸಾಯುವ ಮುನ್ನ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಚ್ಚೆತ್ತು ಆನೆಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈಚೆಗೆ ಮಲೆಮಹದೇಶ್ವರ ವನ್ಯಧಾಮದ ಉಡುತೊರೆ ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ ನೀರು ಕುಡಿಯಲು ಬಂದು ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಹೆಣ್ಣು ಆನೆಯೊಂದು ನಿತ್ರಾಣಗೊಂಡು ಐದು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಜೀವನ್ಮರಣ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿತ್ತು.</p>.<p>ಈ ಸಂಬಂಧ ಕಾವೇರಿ ವನುಧಾಮದ ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಸುರೇಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260428-37-1380395121</p>