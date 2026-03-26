ಹಳ್ಳಿಕೆರೆ ಹುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಕರಿಬಲಿ ಹಬ್ಬ

<p>ಸಂತೇಮರಹಳ್ಳಿ: ಸಮೀಪದ ಹಳ್ಳಿಕೆರೆಹುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವೀರಶೈವರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ದಲಿತರಿಗೆ ಪೂಜೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಕರಿಬಲಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಈಚೆಗೆ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಗಣಗನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಇಬ್ಬರು ದಲಿತರು ಮೈತುಂಬ ಮಸಿ ಬಳಿದುಕೊಂಡು ಹೂವಿನ ಹಾರ ಧರಿಸಿ, ಕೋಲು ಹಿಡಿದು ಕಪ್ಪು ವೇಷಧಾರಿಗಳಾಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಜಾಗಟೆ ಸದ್ದಿನೊಂದಿಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಹಳ್ಳಿಕೆರೆ ಹುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ವೀರಶೈವರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ‘ಕರಿಬಲಿ’ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಪೂಜೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೂ ಭೇಟಿನೀಡಿ ಆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಹಾಗೂ ಧವಸ, ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆದು, ಮನೆಯವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು.</p>.<p>ಗಣಗನೂರು ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕರಿಬಲಿ ವೇಷಧಾರಿಗಳು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಪಡೆದರು. ಈ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಈ ಕರಿಬಲಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸಿಂಗರಿಸಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260326-37-2078030289</p>