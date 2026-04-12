ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್‌ ಸೇವೆಗಿಲ್ಲ ಚಾಲಕ ಬಲ

ಹನೂರು: ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಲು ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾದ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಚಾಲಕರ ಕೊರತೆ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು 108 ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಸೇರಿ, ಒಟ್ಟು 7 ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ಗಳಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ರಾಮಾಪುರ, ಮಹದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟ, ಪಿ.ಜಿ ಪಾಳ್ಯ ಹಾಗೂ ಕೂಡ್ಲೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಲಾ ಒಬ್ಬರೇ ಚಾಲಕರು ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಇರುವ ಚಾಲಕರೇ ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಯೂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಿದ್ದು, ಜನರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಸೇವೆ ನೀಡಲು ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಸೇವೆ ನೀಡಿದ್ದರೂ ಚಾಲಕರ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸ್ಥಳೀಯರ ಆರೋಪ.</p>.<p>ಬೆಟ್ಟಗುಡ್ಡಗಳಿಂದಲೇ ಆವೃತ ವಾಗಿರುವ ಹನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಒಂದಿಲ್ಲೊಂದು ಅವಘಡಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಮಾನವ ಮತ್ತು ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ದಾಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಗಿ ಗಾಯಗೊಳ್ಳುವವರು, ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತ ಮುಂತಾದ ಘಟನೆಗಳಿಂದ ಗಾಯಗೊಳ್ಳುವ ಜನರು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ರಾಮಾಪುರ ಅಥವಾ ಹನೂರಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಇಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಸೇವೆ ಸಿಗದೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ಘಟನೆಗಳಿವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸ್ಥಳೀಯರು.</p>.<p>'ದಿನವಿಡೀ ಒಬ್ಬರೇ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ನಿಗದಿತ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾಡಿನ ಮಧ್ಯೆ ಹೋಗಬೇಕಿರುವುದರಿಂದ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬರುವುದರಿಂದ ಜೀವಭಯದಲ್ಲೇ ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ವಾಹನಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ಇಬ್ಬರು ಚಾಲಕರನ್ನಾದರೂ ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿಲ್ಲ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಹೆಸರು ಹೇಳಲು ಇಚ್ಛಿಸದ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಚಾಲಕ.</p>.<p>ಹನೂರು ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನ, ಮಹದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಹಾಗೂ 108ನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಚಾಲಕರು ಇದ್ದಾರೆ. 'ಇದೇ ರೀತಿ ಉಳಿದ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ಚಾಲಕರನ್ನು ನೇಮಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವು ಸ್ಥಳೀಯರ ಆಗ್ರಹ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>