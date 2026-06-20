ಚಾಮರಾಜನಗರ ಹನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 5 ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಬೀಗ

<p><em>ಬಸವರಾಜು ಬಿ</em></p>.<p>ಹನೂರು: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ದಾಖಲಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಮಕ್ಕಳ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಈ ವರ್ಷ ಐದು ಶಾಲೆಗಳು ಮುಚ್ಚಿವೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 77 ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಾಗೂ 73 ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳು ಸೇರಿ 150 ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಿವೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ.</p>.<p>ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕೈದು ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಏರಿಕೆಯಾಗದ ಪರಿಣಾಮ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳು ಮುಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಹನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿದೆ ಎಂಬ ದೂರುಗಳು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿವೆ.</p>.<p>ಪೋಷಕರ ವಲಸೆ: ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರು ಕೂಲಿ ಮಾಡಲು ಹಾಸನ, ಕೊಡಗು, ಬೆಂಗಳೂರು, ನೆರೆಯ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಊಟಿ ಹಾಗೂ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ವಲಸೆ ಹೋಗುವುದು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ದುಡಿಮೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಮಕ್ಕಳನ್ನೂ ಶಾಲೆಬಿಡಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಕುಸಿಯುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡುವಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಆಕರ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿರುವುದರಿಂದ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳತ್ತ ಒಲವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ದಾಖಲಾತಿ ಕುಸಿತವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ದಾಖಲಾತಿ ಕುಸಿತ: ಕಳೆದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡಾಲತ್ತೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 24 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 4 ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತೊಳಸಿಕೆರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2025-26ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 57ಮಕ್ಕಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದರೆ 2026-27ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 35 ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>10ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆಗಳು: ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಲಯದ 10 ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ 10ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. 11 ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ 5ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಗುರುಮಲ್ಲಪ್ಪನದೊಡ್ಡಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 4, ತೋಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು, ಕೆ.ಎಸ್ ದೊಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ 7,</p>.<p>ಶಿವಪುರದಲ್ಲಿ 7, ವೆಂಕಟಶೆಟ್ಟಿ ದೊಡ್ಡಿ 3, ಮೂಗೇಗೌಡನ ದೊಡ್ಡಿ 6, ಕೊಕ್ಬರೆ 9, ದೊಡ್ಡಾಲತ್ತೂರು 4, ಸತ್ತಾರ್ ಮೇಡು 5, ಪುದುನಗರ 4, ನಾಗಣ್ಣನಗರ 9, ಎಲಚಿಕೆರೆ 3, ಆಚಗಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡಿ 5, ಆರ್.ಎಸ್ ದೊಡ್ಡಿ 5, ಆನಾಪುರ 3, ಬಿ.ಜಿ ದೊಡ್ಡಿ 3, ಕರಿಯಪ್ಪನ ದೊಡ್ಡಿ 2, ಬಸವನಗುಡಿ 8, ಅತ್ತಿಖಾನೆ 5, ಜಿ.ಆರ್ ನಗರ 5 ಹಾಗೂ ಅಣಗಳ್ಳಿದೊಡ್ಡಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಐದು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಬೀಗ: ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಗಂಗಾಧರನಕಟ್ಟೆ ಹೊಸೂರು, ಚಂಗಡಿ ಹಾಗೂ ಎಡಳ್ಳಿದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿ ದೊಡ್ಡಮಾಲಾಪುರ, ಕಳ್ಳಿದೊಡ್ಡಿ, ಪುಷ್ಪಾಪುರ, ಆರ್. ಎಸ್ ದೊಡ್ಡಿ ಹಾಗೂ ಪಳನಿಸ್ವಾಮಿದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260620-37-1259331552</p>