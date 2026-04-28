ಬತ್ತಿದ ಪಾಲಾರ್ ಹಳ್ಳ: ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬವಣೆ

ಹನೂರು (ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ): ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೂಗ್ಯಂ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಪಾಲಾರ್ ಹಳ್ಳ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬತ್ತಿದ್ದು, ಜನ ಜಾನುವಾರು, ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ತಲೆದೋರಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಬೇಟೆಯ ಆತಂಕ ಎದುರಾಗಿದೆ.</p>.<p>ರಾಜ್ಯದ ಗಡಿಯಲ್ಲಿನ ಮಾಕನಪಾಳ್ಯ ದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುವ ಹಳ್ಳವು ಕಾವೇರಿ ನದಿಯ ಭಾಗ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳವು ಈ ಭಾಗದ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ನೀಗಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಜನ–ಜಾನುವಾರುಗೆ ಹಾಗೂ ಸಾವಿರಾರು ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ದಾಣಿ ತಣಿಸುವ ಜೀವನಾಡಿ.</p>.<p>ಕಳೆದ ವರ್ಷ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮಳೆ ತೀವ್ರ ಕುಸಿತವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಹರಿವು ತಗ್ಗಿತ್ತು. ಬೇಸಿಗೆಯ ಬಿರು ಬಿಸಲಿಗೆ ಅಲ್ಪಸ್ಪಲ್ಪ ಒರತೆಯೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬತ್ತಿಹೋಗಿದೆ. ವನ್ಯಜೀವಿಗಳು ನೀರಿಗಾಗಿ ಅಲೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಜಲ್ಲಿಪಾಳ್ಯ, ಕೂಡ್ಲೂರು, ಪೆದ್ದನಪಾಳ್ಯ, ಹಂಚಿಪಾಳ್ಯ, ನೆಲ್ಲೂರು ಹಾಗೂ ಮಾರ್ಟಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಸೇರಿದ ನಾಲ್ ರೋಡ್ ಸೇರಿ ಕೆಲವು ಗ್ರಾಮಗಳು ಪಾಲಾರ್ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತೆ ಇವೆ. ಪಾಲಾರ್ ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ನೀರು ಹರಿದರಷ್ಟೇ ಬೋರ್ವೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಒರತೆ ಇರುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚು ಬಾಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ಹಳ್ಳ ಬತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟ ಕುಸಿದು ನೀರಿಗೆ ಹಾಹಾಕಾರ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಸಂಕಷ್ಟ: 'ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ರೈತರಿಗೆ ಜಾನುವಾರು ಸಾಕಣೆ ಉಪ ಕಸುಬಾಗಿದೆ. ಮೇವಿನ ಕೊರತೆ ಒಂದೆಡೆ, ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ನೀರು ಬತ್ತಿರುವುದು ಚಿಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಬೆಳೆಗಳು ಒಣಗುತ್ತಿವೆ. ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೂ ಕುಡಿಯಲು ನೀರಿಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರ ವಾಗಲಿದೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಹಂಚಿಪಾಳ್ಯದ ಮುನಿಯಪ್ಪ.</p>.<p>'ಬೇಸಿಗೆ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಇರಲಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಭೀತಿ ಹುಟ್ಟಿಸಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷವೂ ಮಳೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ವರ್ಷವೂ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಳೆ ಬೀಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ರೈತರು ಕೂಲಿಗೆ ಗುಳೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ ಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಬಹುದು' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಕೂಡ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮಾದೇವ.</p>.<p>ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪ ತಾಳಲಾರದೆ ಕಾಡಾನೆಗಳ ಹಿಂಡು ನೀರಿನ ಮೂಲ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹರಿದಾಡಿತ್ತು. ಪಾಲಾರ್ ಹಳ್ಳದ ಕೆಲವೆಡೆ ಗುಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಂತಿದ್ದು, ಅದನ್ನೇ ವನ್ಯಪ್ರಾಣಿಗಳು ಹುಡುಕಿ ಕುಡಿಯುತ್ತಿವೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>