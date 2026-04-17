ಸ್ವಜಾತಿಯಿಂದಲೇ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಆರೋಪ

ಹನೂರು: 'ಸ್ವಜಾತಿಯ ಮುಖಂಡರೇ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಹಾಕಿದ್ದು, ತೀವ್ರ ಅವಮಾನದಿಂದ ಬದುಕುವಂತಾಗಿದೆ' ಎಂದು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೂಡ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪುಟ್ಟರಾಜಿ ಹಾಗೂ ಹೂಗ್ಯಂ ಗ್ರಾಮದ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಅವರು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

'ಸ್ವಯಂಘೋಷಿತ ಯಲ್ಲಟ್ಟಿ ಯಜಮಾನರು ಪಂಚಾಯಿತಿ ನಡೆಸಿ ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ದಂಡ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆತನದ ದೇವರಾದ ತೋಟದ ದೇವರ ಪೂಜೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಈಚೆಗೆ ರಾಮಾಪುರ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಏ.11ರಂದು ಹನೂರು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿರುವ ಪುಟ್ಟರಾಜಿ ಅವರು, 'ಸಮುದಾಯ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಹಿಂಸೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬಹಿಷ್ಕಾರದಿಂದ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಹಣ ವಸೂಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅಂತರ್ಜಾತಿ ವಿವಾಹಗಳಿಗೆ ತಡೆಯೊಡ್ಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ, ವಿಚ್ಛೇದನ ಮಾಡಿಸುವುದು, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪೋಷಕರಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳೂ ನಡೆದಿವೆ' ಎಂದು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.

'2018 ರಿಂದಲೂ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ನಡೆದಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾಗಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಕೊಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪಂಚಾಯತಿಗಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ದಂಡದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಣ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಲು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿ ಕ್ರೌರ್ಯ ಮೆರೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬಹಿಷ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದವರು ಶುಭ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ' ಎಂದು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.

'ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಎರಡು ಕಡೆಯ ಮುಖಂಡರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಸಭೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಮುಖಂಡರು ಬಾರದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಏ.23ರಂದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಭೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಹಿಷ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿರುವವರ ವಿರುದ್ಧ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗಿದರೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಚೈತ್ರಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260417-37-399832283