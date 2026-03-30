17 ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ

ಚಾಮರಾಜನಗರ: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಸಗೆಯ ದಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಲ್ಭಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿವರ್ಷದಂತೆ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಹನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿದ್ದು ನಾಗರಿಕರು ಜೀವಜಲಕ್ಕಾಗಿ ಅಲೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ.

17 ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಲ್ಲಿಸಮಸ್ಯೆ: ಹನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 17 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಅಜ್ಜೀಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ದೊಮ್ಮನಗದ್ದೆ, ಜಿ.ಆರ್.ನಗರ, ವಡ್ಡರದೊಡ್ಡಿ, ರಾಮಾಪುರ ಪಂಚಾ ಯಿತಿಯ ಮಾಮರದೊಡ್ಡಿ, ಗೋಪಿ ಶೆಟ್ಟಿಯೂರು, ರಾಮಾಪುರ, ದಿನ್ನಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಗೊಲ್ಲರದಿಂಬ, ಹುಣಸೇಮರದ ದೊಡ್ಡಿ, ಎಲ್ಲೆಮಾಳ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಬೂದುಗುಪ್ಪೆ, ಕಾರ್ಗೆರಿ ದೊಡ್ಡಿ.

ಕೌದಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಕೌದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 1ನೇ ವಾರ್ಡ್, ಪೀಟರ್ಸ್ ಕಾಲೊನಿ, ಮೀಣ್ಯಂ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಕರಿಬೇವಿನಕೋಬೆ ದೊಡ್ಡಿ, ಮಾರ್ಟಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಮೇಟುತೇರು, ಕೊಂಬೈನಗರ, ಕಡಬೂರು, ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಅಣಗಾಡು, ತೋಕೆರೆ, ಹುತ್ತೂರು ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಹುತ್ತೂರು, ಸೊಪ್ಪಿನಗುಡ್ಡೆ, ಗೂಳ್ಯದ ಬಯಲು, ಹರಿಯಪ್ಪನ ದೊಡ್ಡಿ, ಮಸಿಯಾ ಭೋವಿದೊಡ್ಡಿ, ಶೆಟ್ಟಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ವಿ.ಎಸ್ ದೊಡ್ಡಿ, ಮೂಗೇಗೌಡನದೊಡ್ಡಿ, ಅರಬಗೆರೆ, ಚೆನ್ನೂರು, ಭದ್ರಯ್ಯನ ದೊಡ್ಡಿ.

ಪಿ.ಜಿ. ಪಾಳ್ಯ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಜೋರೆದೊಡ್ಡಿ, ನಲ್ಲಿಮರದ ದೊಡ್ಡಿ, ಆದಿ ಜಾಂಬವರ ಬೀದಿ, ಉದ್ದಟ್ಟಿ, ಕುರಟ್ಟಿ ಹೊಸೂರು ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ದಂಟಳ್ಳಿ, ಎಲ್.ಪಿ.ಎಸ್.ಸಿ ಹಾಗೂ ಡಿ ವಿಲೇಜ್, ಶಾಗ್ಯ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ನೇಕಾರದೊಡ್ಡಿ, ಹೂಗ್ಯಂ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಜಲ್ಲಿಪಾಳ್ಯ, ಹೂಗ್ಯ, ಬೈಲೂರು ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಅರ್ಧನಾರಿಪುರ, ಪೊನ್ನಾಚಿ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಅಸ್ತೂರು, ಸೂಳೇರಿಪಾಳ್ಯ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಕಾಂಚಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಪಚ್ಚೆದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ಹನೂರು ಸಮೀಪ ದಲ್ಲೇ ಕಾವೇರಿ ನದಿ ಹರಿದರೂ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಗಳಿಂದ ವಂಚಿತವಾಗಿರುವುದು ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಉದ್ಭವಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಮಳೆಯೂ ಭೂಮಿಗೆ ಇಂಗಿಸುವ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತವಾಗಿದ್ದು ಆರ್ಥಿಕತೆ ನೆಲ ಕಚ್ಚಿದೆ.

ಪ್ರತಿ ಬೇಸಗೆಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಗಂಭೀರವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆರೆ ಕಟ್ಟೆ, ಕೊಳವೆಬಾವಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಬತ್ತಿ ಜೀವಜಲಕ್ಕೆ ಆಹಾಕಾರ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ದಶಕಗಳಿಂದಲೂ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಪುನರಾವರ್ತನೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತ, ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ದೂರುತ್ತಾರೆ ಸ್ಥಳೀಯರು. ಪ್ರತಿ ಭಾರಿ ಬೇಸಗೆಯಲ್ಲಿ ಎದುರಾ ಗುವ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಶಮನಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗುವಂತೆ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಹನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೊಡ್ಡಲತ್ತೂರು, ಕೌದಳ್ಳಿ, ರಾಮಾಪುರ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಖಾಸಗಿ ಬೋರ್ವೆಲ್ಗಳ ಮೂಲಕ ನೀರೆತ್ತಿ ಪೂರೈಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಕೌದಳ್ಳಿ, ಮಾರ್ಟಳ್ಳಿ, ಹುತ್ತೂರು, ಶೆಟ್ಟಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಗ್ರಾಮಗ