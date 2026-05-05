ಕಣ್ಣಿನ ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರ

ಹನೂರು: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾಂಚಳ್ಳಿ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ, ಯಶಸ್ವಿನಿ ಸಹಕಾರಿ ಸದಸ್ಯರ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣಾ ಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ಸಹಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಉಷಾ ಮಿಷನ್ ಕೇರ್ (ವಾಸನ್ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ) ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ವನ್ನಿಕುಲ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಸಮುದಾಯ ಭವನದಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಕಣ್ಣಿನ ತಪಾಸಣೆ ಶಿಬಿರ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಡೇಸ್ವಾಮಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಡಾ. ಯಶಸ್ವಿನಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಕಣ್ಣು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಅಂಗವಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಕಣ್ಣಿನ ರಕ್ಷಣೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟಿ ದೋಷ, ಕಣ್ಣಿನ ಪೊರೆ, ನೀರು ಸೋರುವಿಕೆ, ವಾರೆಗಣ್ಣು, ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಉಂಟಾಗುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಂಡು ಬಂದವರಿಗೆ ಮೈಸೂರಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿನ ತಪಾಸಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>60ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಶಿಬಿರದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆದರು. ಉಷಾ ಮಿಷನ್ ಕೇರ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತೇಜಸ್, ದೀಪು, ಹಾಲು ಪರಿವೀಕ್ಷಕ ಗೋವಿಂದ ರಾಜು, ಮುಖಂಡರಾದ ವೆಂಕಟಾಚಲ, ಕೃಷ್ಣೆಗೌಡ, ಮಾದೇಗೌಡ, ನಂಜುಂಡಸ್ವಾಮಿ, ಪತ್ರಕರ್ತ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್, ಶಶಿಚಾರಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>