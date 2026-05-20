ದೇವೇಗೌಡರು ರೈತರ ಪರ ಕಾಳಜಿಯ ನಾಯಕ: ಬಿ.ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ

ಸಂತೇಮರಹಳ್ಳಿ: ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಎಚ್.ಡಿ.ದೇವೇಗೌಡ ಅವರ ಜನ್ಮ ದಿನವನ್ನು ಸೋಮವಾರ ಇಲ್ಲಿನ ಮಹದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.

ಜೆಡಿಎಸ್ ಮುಖಂಡ ಬಿ.ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಹಂಚುವ ಮೂಲಕ ಮಾತನಾಡಿ, ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ರಾಜ್ಯದ ಏಕೈಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಚ್.ಡಿ.ದೇವೇಗೌಡ ಅವರು ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ಅನೇಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ಪಿ.ಶಂಕರ್, ಜೆಡಿಎಸ್ ಮುಖಂಡ ಹೆಗ್ಗವಾಡಿ ಜಗದೀಶ್, ಪ್ರಕಾಶ್, ರವೀಶ್, ಅಂಬಳೆ ಶಿವಮೂರ್ತಿ, ಸಿದ್ದರಾಜನಾಯ್ಕ್, ಮಾದೇಶ್, ಲಿಂಗರಾಜು, ಕಾಂತರಾಜು, ಸೋಮಣ್ಣ, ವೈ.ಕೆ.ಮೋಳೆ ಸಿದ್ದಶೆಟ್ಟಿ, ರಾಜು, ಜವರ ಶೆಟ್ಟಿ ಇದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260520-37-1773448442