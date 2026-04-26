ಹೆಬ್ಬಸೂರು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಅವಿರೋಧ ಆಯ್ಕೆ

ಚಾಮರಾಜನಗರ: ಹೆಬ್ಬಸೂರು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕಮಲೇಶ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಗೋವಿಂದರಾಜು ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಹಮ್ಮದ್ ಮೊಕ್ದಮ್ ಹಾಗೂ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ವಿನೋದ್ ರಾಜೀನಾಮೆಯಿಂದ ತೆರೆವಾಗಿದ್ದ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕಮಲೇಶ್ ಹಾಗೂ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ದಡದಹಳ್ಳಿ ಗೋವಿಂದರಾಜು ಮಾತ್ರ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಚುನಾಣಾಧಿಕಾರಿ ಪದ್ಮನಾಭ್ಅವಿರೋಧ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದರು.</p>.<p>ಈ ಸಂದರ್ಭ ಮುಖಂಡರಾದ ಮಹಮ್ಮದ್ ಮೊಕ್ದಮ್, ವಿನೋದ್, ನಯಿವುಲ್ಲಾ, ವೆಂಕಟ ಶೇಷಯ್ಯ, ವೀರಭದ್ರಸ್ವಾಮಿ, ಶೇಖರಪ್ಪ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಸಾಕಮ್ಮ, ಸುಧಾಮಣಿ, ಸಿಇಒ ಸದ್ದಾಮ್, ಗೌಡಿಕೆ ಮಂದೇಶ್, ಉಮೇಶ್, ರಂಗಸ್ವಾಮಿ, ಜಬಿವುಲ್ಲಾ, ನಂಜುಂಡಸ್ವಾಮಿ, ಅರಳೀಪುರ ನಾಗರಾಜು, ಗೋವಿಂದೇಗೌಡ, ಸಾದಿಕ್ ವುಲ್ಲಾ, ಜಯಶಂಕರ್, ದಡದಹಳ್ಳಿ ಶಿವಣ್ಣ, ರಮೇಶ್, ಅರಳಿಪುರ ಗೋವಿಂದರಾಜು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>