ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕುರುಬನ ಕಟ್ಟೆ ಕಂಡಾಯ ಉತ್ಸವ ಅದ್ದೂರಿ

<p>ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ: ಇಲ್ಲಿನ ಭೀಮನಗರ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುರುಬನಕಟ್ಟೆ ಸಿದ್ದಪ್ಪಾಜಿ ಕಂಡಾಯ ಮೆರವಣಿಗೆ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಸಿದ್ದಪ್ಪಾಜಿ ದೇವರಗುಡ್ಡರೆಲ್ಲರೂ ಪೂಜಾ ಕೈಂಕರ್ಯಆಚರಿಸಲು ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಜೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಕೈಗೊಂಡರು. ಕುಡಿವ ನೀರು ಶುದ್ಧಿಕರಣ ಘಟಕದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕಂಡಾಯಗಳಿಗೆ ದೇವರ ಗುಡ್ಡರು, ನೀಲಗಾರರು, ಹೂ-ಹೊಂಬಾಳೆಯಿಂದ ಅಲಕಾರಗೊಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಭೀಮನಗರ ಬಡಾವಣೆಯ ಪನ್ನಾಬೀದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಿದ್ದಪ್ಪಾಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮಂಗಳವಾಧ್ಯ ಸಮೇತ ಕಂಡಾಯಗಳನ್ನು ನೀಲಗಾರರು ಹೊತ್ತು ಮೆರವಣಿಗೆ ಸಾಗಿದರು. ಜೂನ್ 20 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಭೀಮನಗರದ ಬೀದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಿ.ಪಿ.ಮಲ್ಲಪ್ಪಪುರಂ, ಸಿದ್ದಾರ್ಥನಗರದಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಭೀಮನಗರ ಬಡಾವಣೆಯನ್ನು ಹಸಿರು ತಳಿರು ತೋರಣ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳಿಂದ ಸಿಂಗರಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260620-37-721541657</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>