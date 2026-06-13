<p><em>ಬಾಲಚಂದ್ರ ಎಚ್.</em></p>.<p>ಚಾಮರಾಜನಗರ: ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಮೂಲಕ ಹಣ ಪಾವತಿಸಿ ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರಾಯ್ತು ಎಂದು ಜೇಬಿನಲ್ಲಿ ನಗದು ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಬಸ್ ಹತ್ತಿದರೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಇರಿಸುಮುರಿಸು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾದೀತು ಜೋಕೆ...</p>.<p>ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಪೇ ಆ್ಯಪ್ ಹೊರತಾಗಿ ಬೇರಾವ ಯುಪಿಐ ಆ್ಯಪ್ಗಳಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಟಿಕೆಟ್ ಖರೀದಿಸಲು ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಚಾಮರಾಜನಗರದಿಂದ ನೆರೆಯ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೆಲವು ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಗೂಗಲ್ ಪೇನಿಂದ ಪಾವತಿಸಿ ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಫೋನ್ ಪೇ ಆ್ಯಪ್ ಇದ್ದರಷ್ಟೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ, ಇಲ್ಲವಾದರೆ ನಗದು ಕೊಟ್ಟು ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯಿರಿ, ಹಣ ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಮುಂದಿನ ಸ್ಟಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಬಸ್ನಿಂದ ಇಳಿಯುವಂತೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ದೂರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ: ‘ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಂಡರಾಯ್ತು ಎಂದು ಜೇಬಿನಲ್ಲಿ ನಗದು ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಬಸ್ ಹತ್ತಿದೆ, ಬಸ್ ನಗರ ದಾಟುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನಿರ್ವಾಹಕರು ಬಂದು ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಮೂಲಕ ಹಣ ಪಾವತಿಸಿದರೆ ಟಿಕೆಟ್ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ, ಫೋನ್ ಪೇ ಇದ್ದರಷ್ಟೇ ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದರು. ನನ್ನ ಬಳಿ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಹೊರತಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಯುಪಿಐ ಪಾವತಿ ಆ್ಯಪ್ ಇರಲಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಸಹ ಪ್ರಯಾಣಿಕರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಯುಪಿಐ ಮೂಲಕ ₹ 100 ಪಾವತಿಸಿ ಅವರಿಂದ ನಗದು ಪಡೆದು ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯಬೇಕಾಯಿತು’ ಎಂದು ಚಾಮರಾಜನಗರದ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಚಾಮರಾಜನಗರದಿಂದ ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಬಸ್ ಹತ್ತಿ ದಟ್ಟಣೆಯ ಮಧ್ಯೆಯೂ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸೀಟು ಹಿಡಿದೆ, ಜೇಬಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನಗದು ಇರಲಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಮೂಲಕ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯಲು ಮುಂದಾದಾಗ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಡಿತು. ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವರ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲೂ ಯುಪಿಐ ಇರಲಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ಸ್ಟಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಇಳಿದು ಹತ್ತಿರದ ಎಟಿಎಂನಲ್ಲಿ ಹಣ ಪಡೆದು ಮತ್ತೊಂದು ಬಸ್ ಹತ್ತಿ ಮಾದಪ್ಪನ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ತೆರಳಬೇಕಾಯಿತು’ ಎಂದು ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಮಹೇಶ್ ಅಸಮಾಧಾನ ತೋಡಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ನಿರ್ವಾಹಕರಿಗೂ ಕಿರಿಕಿರಿ: ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ನಿರ್ವಾಹಕರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಂತ್ರದಿಂದ ಟಿಕೆಟ್ ಬಾರದಿದ್ದರೆ ಹಣ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಿ, ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಿ ಎಂದು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ನಿರ್ವಾಹಕರ ಜೊತೆಗೆ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಖರೀದಿಗೆ ಆಗುವಷ್ಟು ಹಣ ಹೊಂದಿಸಿಟ್ಟುಕೊಂಡವರ ಪಾಡು ಹೇಳತೀರದು. ಖಾತೆಯಿಂದ ಹಣ ಕಡಿತವಾಗಿ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಖಾತೆಗೆ ಹಣ ರೀಫಂಡ್ ಆಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡುವಾಗ ಎದುರಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಚಿಲ್ಲರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಲು ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಈಚೆಗೆ ಯುಪಿಐ ಆಧಾರಿತ ಟಿಕೆಟ್ ಖರೀದಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಸ್ಪಂದನೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಚಾಮರಾಜನಗರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ₹ 1.20 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಯುಪಿಐನಿಂದಲೇ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುತ್ತವೆ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳು. ಜೇಬಿನಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಯುಪಿಐ ಇದೆಯಲ್ಲ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಬಸ್ ಹತ್ತುತ್ತಿದ್ದರು.</p>.<p>ಆದರೆ, ಇದೀಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗಿದ್ದು ಶೀಘ್ರ ತಾಂತ್ರಿಕ ತೊಡಕುಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಯುಪಿಐ ಆ್ಯಪ್ಗಳ ಮೂಲಕವೂ ಟಿಕೆಟ್ ಖರೀದಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260613-37-97515933</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>