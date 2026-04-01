ತೆರಿಗೆ ವಸೂಲಿ ಅಭಿಯಾನ

ಸಂತೇಮರಹಳ್ಳಿ: ಸಮೀಪದ ಕುದೇರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ತೆರಿಗೆ ವಸೂಲಿ ವಿಶೇಷ ಅಭಿಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈಚೆಗೆ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಗೋವಿಂದಯ್ಯ ಮಾತನಾಡಿ, ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ತೆಂಕಲಮೋಳೆ, ಬಡಗಲಮೋಳೆ, ಹೆಗ್ಗವಾಡಿ, ಯಲಕ್ಕೂರು, ಹಾಗೂ ಕುದೇರು ಸೇರಿದಂತೆ 5 ಗ್ರಾಮಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಪಂಚ ತಂತ್ರಾಂಶಕ್ಕೆ ನೋಂದಣಿಯಾಗಿರುವ ಖಾಲಿ ನಿವೇಶನ, ವಾಸವಿರುವ ಮನೆಗಳ ಕಂದಾಯ ಹಾಗೂ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕಂದಾಯವನ್ನು ವಿಶೇಷ ಅಭಿಯಾನ ಮೂಲಕ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಈ ನಿಮಿತ್ತ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ನಿಗದಿತ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ತೆರಿಗೆ ಖಾಲಿ ನಿವೇಶನ ಹಾಗೂ ಮನೆ ಕಂದಾಯವನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯಿತಿ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಮೂಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಯಾವುದೇ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಿದಾಗ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಿಂದ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ರಶೀದಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>