ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕೆಟ್ಟು ನಿಂತ ಹೈಮಾಸ್ಟ್

<p>ಚಾಮರಾಜನಗರ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೂಕನಪಾಳ್ಯ ಬಳಿ ಇರುವ ಕುಂಬಾರ ಗುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೆ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದ ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ದೀಪ ಕೆಟ್ಟುನಿಂತಿದೆ</p>.<p>ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಡಿಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಪುಣಜನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಸೇರಿದ ಕುಂಬಾರಗುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹಾವಳಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಬೀದಿ ದೀಪ ಇಲ್ಲದೆ ರಾತ್ರಿಯ ಹೊತ್ತು ಜನರ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತಾಂಡಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ವತಿಯಿಂದ ₹ 4.50 ಲಕ್ಷ ವ್ಯಯಿಸಿ ಈಚೆಗಷ್ಟೆ ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಪ್ರಖರವಾಗಿ ಬೆಳಕು ಸೂಸಬೇಕಿದ್ದ ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ದೀಪ ಎರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟುನಿಂತಿದ್ದು ಸ್ಥಳೀಯರ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದೆ. ದುರಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ನೀಡಿದರೂ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿಲ್ಲ. ರಾತ್ರಿಯ ಹೊತ್ತು ಕಾಡುಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹಾಗೂ ವಿಷಜಂತುಗಳ ದಾಳಿಭೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸಂಚರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಡಿರುವುದರಿಂದ ಎರಡೇ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದು ಕೂಡಲೇ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ದೀಪಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260603-37-1734463357</p>