ನಿತ್ಯ ಸಂಗತಿಗಳ ಕವನ ಗುಚ್ಛವೇ ‘ಲಕ್ಷ್ಯ’: ಸ್ವಾಮೀಜಿ

ಚಾಮರಾಜನಗರ: ದಿನನಿತ್ಯದ ಜೀವನದ ಘಟಿಸುವ ಸಂಗತಿಗಳಿಗೆ ಕವನಗಳ ರೂಪ ನೀಡಿ ಸುಂದರವಾದ 'ಲಕ್ಷ್ಯ' ಕವನ ಸಂಕಲನ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸುತ್ತೂರು ಮಠದ ಶಿವರಾತ್ರಿ ದೇಶಿಕೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾ ಶರಣ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಡಾ.ಎನ್.ಮಮತಾ ಲೋಕೇಶ್ವರಿ ಅವರ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕವನ ಸಂಕಲನವನ್ನು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಳಿಸಿ ಶ್ರೀಗಳು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಮಾಜಿ ಸಚಿವೆ ಗೀತಾ ಮಹದೇವಪ್ರಸಾದ್ ಮಾತನಾಡಿ, ವೈದ್ಯ ವೃತ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ದುಡಿಯುತ್ತಿರುವ ಡಾ.ಮಮತಾ ಲೋಕೇಶ್ವರಿ ಅವರ ಶ್ರಮ ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ಭಾವನೆಗಳ ಬಿಂಬವಾಗಿ ಕವನಗಳು ಸುಂದರವಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿವೆ. ಮನಸ್ಸಿನಾಳದಲ್ಲಿರುವ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಶರಣ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ.ಸಿ.ಸೋಮಶೇಖರ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಲೋಕಾನುಭಾವಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕವಲ ಸಂಕಲನ ಹೆಚ್ಚು ಓದುಗರನ್ನು ತಲುಪಲಿ ಎಂದು ಆಶಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕಾವ್ಯಗಳು ಏಕಾಏಕಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಜೀವನಾನುಭಾವ, ತೀವ್ರತೆ, ಸಂವೇದನೆ, ಕನಸು, ನೋವು–ನಲಿವುಗಳ ನಡುವೆ ಕಾವ್ಯಗಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತವೆ. 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ವಚನಾಮೃತ ಸುಧೆ ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಾನುಭಾವದ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತರಂಗದ ಅನುಭಾವವನ್ನು ಬಹಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಕವಿಗಳು ಕಾವ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜದ ನೋವು ನಲಿವುಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕು, ನಿಸರ್ಗದ ಜೊತೆಗೆ ನಿರಂತರ ಅನುಸಂಧಾನ ನಡೆಸಬೇಕು. ಜೀವನಾನುಭವವನ್ನು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ದುಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಭಾಷೆಯ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಭುತ್ವ ಸಾಧಿಸಿದರೆ ಉತ್ತಮ ಕವನಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಶೋಷಣೆ, ಅನ್ಯಾಯದ ವಿರುದ್ಧದ ದನಿಯಾಗಿ ದಲಿತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತು. ಅಸಮಾನತೆ, ಮೌಢ್ಯ, ಕಂದಾಚಾರಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಶರಣರು ವಚನಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದರು, ವಿಡಂಬನೆಯ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಜನ್ಮತಾಳಿತು, ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಚೌಕಟ್ಟು ಮೀರಿ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆಯಾಯಿತು ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಾಹಿತಿ ಪ್ರೊ.ಎಸ್.ಶಿವರಾಜಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ, ಲಕ್ಷ್ಯ ಕವಲ ಸಂಕಲನ ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ ಎಂದರು. ಜಿಲ್ಲಾ ಶರಣ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಕೆ.ರವಿಕುಮಾರ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಕದಳಿ ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಕೆ.ಎಂ.ವಸಂತಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>