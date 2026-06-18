ಭೂರಹಿತ ಆದಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಭೂಮಿ ಹಕ್ಕು ನೀಡಲು ಆಗ್ರಹ

<p>ಚಾಮರಾಜನಗರ: ಪುಣಜನೂರು ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೊಸಪೋಡಿನಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ನಡೆದ ಗ್ರಾಮಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆದಿವಾಸಿಗಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾ ಅರಣ್ಯ ಹಕ್ಕು ಸಮತಿ ಸದಸ್ಯ ಸಿ.ಮಾದೇಗೌಡ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಆದಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಅನೂಕೂಲ ಕಲ್ಪಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಹಕ್ಕು ಮಾನ್ಯತೆ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದು ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 2,050 ಆದಿವಾಸಿ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 450 ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಭೂಮಿಯ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದೊರೆತಿದೆ. 850 ಕುಟುಂಬಗಳು ಭೂರಹಿತರಾಗಿದ್ದು ಭೂಮಿಯ ಹಕ್ಕು ಸಿಗಬೇಕಿದೆ.</p>.<p>ಬಿಆರ್ಟಿ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 48 ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸವಿರುವ ಆದಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಜಾನುವಾರು ಮೇಯಿಸುವ ಹಕ್ಕು, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಕ್ಕು, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಹಕ್ಕು ನೀಡುವ ಕಾನೂನು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದು 20 ವರ್ಷ ಕಳೆದರೂ ಇಂದಿಗೂ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ನಿವೇಶನ, ಭೂಮಿ, ಸಮುದಾಯ ಹಕ್ಕು, ಸಾಂಸೃತಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಗ್ರಾಮಸಭೆ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.</p>.<p>ಪುಣಜನೂರು ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೊಸಪೋಡಿನ 53 ನಿವೇಶನ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 26 ನಿವೇಶನ, 36 ವಿವಾದಿತ ಜಮೀನು 3(1)(ಎಂ) ಅರ್ಜಿ, ಭದ್ರೇಗೌಡನ ಪೋಡಿನಲ್ಲಿ 24 ವಿವಾದಿತ ಜಮೀನು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಮುದಾಯ ಭವನ, ವೃತ್ತಿ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ, ಸ್ಮಶಾನ ಸ್ಥಾಪನೆ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಕ್ಕು, ಜಾನುವಾರು ಮೇಯಿಸುವ ಹಕ್ಕು, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಹಕ್ಕು, ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಪರವಾನಿಗೆಗೆ ಹಕ್ಕು, ಹೊಸಪೋಡನ್ನು ಕಂದಾಯಗ್ರಾಮವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಲು ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಮಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ಅನುಮೋದಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ನಿರೀಕ್ಷಕ ಜಯಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ, ಅರಣ್ಯ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಅಗತ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆಯುವುದು ಗಿರಿಜನರ ಹಕ್ಕಾಗಿದ್ದು ಸೌಲಭ್ಯ ವಂಚಿತರ ಅರ್ಜಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದದರು.</p>.<p>ಪುಣಜೂರು ವಲಯ ವನ್ಯಜೀವಿ ವಿಭಾಗದ ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಅಯಾಜ್ ಮಾತನಾಡಿದರು. ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೋಲಿಗರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನಂಜೇಗೌಡ, ಸಿದ್ದೇಗೌಡ, ಪುಣಜನೂರು ಪಿಡಿಒ ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಗ್ರಾಮ ಅರಣ್ಯಹಕ್ಕು ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾದೇಶ್, ನಾಗರಾಜು, ಕುಮಾರ್, ಅಂಬಿಕಾ ಬಸವೇಗೌಡ, ಸಿದ್ದೇಗೌಡ, ಕೇತೆಗೌಡ, ಶಿವಣ್ಣ ಮಾದಮ್ಮ, ಹೊಸಪೋಡು, ಶ್ರಿನಿವಾಸಪುರ ಕಾಲೋನಿ, ಭದ್ರೇಗೌಡನಪೋಡಿನ ಸಮುದಾಯದ ಮುಖಂಡರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260618-37-1550775599</p>