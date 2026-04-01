ಚಿರತೆ ಸೆರೆ: ಬೋನ್ ಅಳವಡಿಕೆ

ಸಂತೇಮರಹಳ್ಳಿ: ಸಮೀಪದ ಉಮ್ಮತ್ತೂರಿನ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಚಿರತೆ ಸೆರೆಗ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯವರು ಮಂಗಳವಾರ ಬೋನ್ ಅಳವಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಪುಟ್ಟಮ್ಮ ಮಹದೇವಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಬುವವರು ತಮ್ಮ ತೋಟದ ಮನೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ನಾಯಿಯೊಂದನ್ನು ಚಿರತೆ ಸೋಮವಾರ ಎಳೆದೊಯ್ದಿದೆ. ನಾಯಿ ಚೀರಾಟದ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ ಮಾಲೀಕರು ಚಿರತೆ ನಾಯಿ ಎಳೆದೊಯ್ಯುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಭಯಭೀತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯವರು ಬೋನ್ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಿರತೆ ಹಾವಳಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತೋಟದ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ಜಮೀನಿನ ಪಂಪ್ಸೆಟ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರೈತರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯವರನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>