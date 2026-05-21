ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಾರಿದ ಲಘು ವಿಮಾನ; ಆತಂಕ

ಯಳಂದೂರು/ ಚಾಮರಾಜನಗರ: ಹನೂರು, ಯಳಂದೂರು, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಹಾಗೂ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಲಘು ವಿಮಾನವೊಂದು ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಜನರ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಬುಧವಾರವೂ ಕೆಂಪು ವರ್ಣದ ಲಘು ವಿಮಾನ ಹಲವು ಸಲ ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಗಾದರು. ಭಾರಿ ಶಬ್ದದೊಂದಿಗೆ ಹಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಲಘು ವಿಮಾನವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಮನೆಯ ಮಹಡಿ ಏರಿದ್ದು ಕಂಡುಬಂತು.</p>.<p>ಕೆಲವು ವಾರಗಳಿಂದಲೂ ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಶಬ್ಧ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಗ್ರಾಮಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದೆರಡು ಬಾರಿ ಬಂದು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದು ಒಂದೇ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪುನರಾವರ್ತಿತವಾಗಿ ಓಡಾಡುತ್ತಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಲಘು ವಿಮಾನವನ್ನು ಕಂಡು ಖುಷಿಪಟ್ಟರು. ಎರಡು ಸಲ ವಿಮಾನ ಸುತ್ತುವುದನ್ನು ಕಂಡಬಳಿಕ ಆತಂಕಗೊಂಡರು, ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರು ಮೇಯಿಸುತ್ತಿದ್ದವರು ಕೂಡ ವಿಚಲಿತರಾದರು.</p>.<p>ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಹಲವರು ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಫೋಟೊ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿಕೊಂಡರು. ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯುದ್ಧದ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತಿರುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಜನರು ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಲಘು ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಗಾಬರಿಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಹೇಳಿದರು. ವಾರಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಣ್ಣಗಾತ್ರದ ವಿಮಾನ ಮದ್ದೂರು, ಮಾಂಬಳ್ಳಿ ಸಮೀಪ ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗಿತ್ತು ಎಂದು ಮಲ್ಲಿಗೆಹಳ್ಳಿ ಮಹೇಶ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಆತಂಕ ಪಡಬೇಕಿಲ್ಲ; ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಖನಿಜಗಳ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದಿರುವ ಚೆನ್ನೈ ಮೂಲದ ಕಂಪನಿಯೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಲಘು ವಿಮಾನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸರ್ವೆ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಆತಂಕಪಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಎಂ.ಮುತ್ತುರಾಜ್ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಏನಿದು ಸರ್ವೆ: ಭೂಮಿಯ ಗರ್ಭದೊಳಗಿರುವ ಖನಿಜಗಳ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಪೊಟೊಗ್ರಾಮಿಟ್ರಿ ವೈಮಾನಿಕ ಸರ್ವೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಡ್ರೋನ್ ಅಥವಾ ಲಘು ವಿಮಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಭೂಮಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ವೈಮಾನಿಕ ಸರ್ವೆ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಖನಿಜ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ತಜ್ಞರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>