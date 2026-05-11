ಮಲೆ ಮಾದಪ್ಪನ ಭಕ್ತರಿಗಿಲ್ಲ ರಕ್ಷಣೆ

<p>ಮಹದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟ: ಹನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪ್ರಸಿದ್ದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಯಾತ್ರಾ ಸ್ಥಳವಾದ ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರುವ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಪುರಾಣ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಾಗಮಲೆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತೆರಳುವ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷತೆ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ನಿರಂತರವಾಗಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಾಗಲಿ ಹಾಗೂ ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವಾಗಲಿ ಭಕ್ತರ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಅಗತ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸದ ಕಾರಣ ಭಕ್ತರ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಕುತ್ತು ಎದುರಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರನ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ನಾಗಮಲೆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಭಕ್ತರ ಮೇಲೆ ಚಿರತೆ ಎರಗಿದ್ದು ಬಾಲಕ ಹರ್ಷಿತ್ನನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ದು ಕೊಂದು ಹಾಕಿದೆ.</p>.<p>ಚಿರತೆ ದಾಳಿ ಹೊಸದೇನಲ್ಲ: ಜ.21ರಂದು ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚೀರನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಮಾದಪ್ಪನ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರವೀಣ್ ಚಿರತೆ ದಾಳಿಯಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಫೆ.10ರಂದು ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಾಲಕ ಶ್ರೇಯಸ್ (8) ಚಿರತೆ ದಾಳಿಯಿಂದ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ. ಈ ಘಟನೆಯ ಬಳಿಕವೂ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಆಗಾಗ ಚಿರತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇಷ್ಟಾದರೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಭಕ್ತರ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡದಿರುವುದು ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ನಾಗಮಲೆ ಭಕ್ತರ ಶ್ರದ್ಧಾಕೇಂದ್ರ: ಪವಾಡ ಪುರುಷನ ನೆಲೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುವ ನಾಗಮಲೆ ಭಕ್ತರ ಶ್ರದ್ಧಾಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರುವ ಬಹುತೇಕ ಭಕ್ತರು ನಾಗಮಲೆಗೆ ತೆರಳಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ರೂಢಿ. ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ನಾಗಮಲೆಯವರೆಗಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಾದಿಯನ್ನು ವಾಹನದಲ್ಲಿ ತೆರಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇಂಡಿಗನತ್ತ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ಖಾಸಗಿ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ತೆರಳಿ ಅಲ್ಲಿಂದ 3 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ನಾಗಮಲೆಗೆ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಬೇಕು.</p>.<p>ನಾಗಮಲೆಗೆ ತೆರಳುವ ಭಕ್ತರು ಹಾಗೂ ಚಾರಣಿಗರಿಂದ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ತಲಾ ₹ 200 ಚಾರಣ ಶುಲ್ಕ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ, ಜೊತೆಗೆ ವಾಹನ ಚಾಲಕರ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ₹ 100 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟಾದರೂ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಸಮರ್ಪಕ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಭಕ್ತರ ಆರೋಪ.</p>.<p>‘ಮಹದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಇಂಡಿಗನತ್ತ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವುದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಇದ್ದು, ನಂತರ ನಾಗಮಲೆಗೆ ಹೋಗುವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸುರಕ್ಷತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ದೂರುತ್ತಾರೆ ಪಾದಯಾತ್ರಿಗಳು. ಕಾಲ್ನಡಿಗೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಥವಾ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಭದ್ರತೆಗೆ ನಿಯೋಜಿಸಿದ್ದರೆ ಬಾಲಕನ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸಬಹುದಿತ್ತು’ ಎಂದು ಸಂಬಂಧಿಗಳು ಗೋಳಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ನಾಗಮಲೆಗೆ ಹೋಗುವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕಾಡುಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹಾವಳಿ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ ವಾಹನ ಚಾಲಕರಾಗಲಿ, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಾಗಲಿ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ತಿಳಿಸಲಿಲ್ಲ. ಕಾಡಿನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ದಾಳಿ ಮಾಡುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಫಲಕಗಳನ್ನೂ ಅಳವಡಿಸಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಮೃತ ಬಾಲಕನ ತಾಯಿ ಗೋಳಾಡಿದರು.</p>.<p>ಮಗನ ಸಾವಿಗೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ದೇಗುಲದ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವೇ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಆರೋಪ: ‘ನಾಗಮಲೆಗೆ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಭಕ್ತರು ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದು ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಚೆಗೆ ಚಾರಣದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರಿಂದಲೂ ಹಣ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳದಿರುವುದು ಬೇಸರದ ಸಂಗತಿ. ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಂದ್ರವನ್ನಾಗಲಿ, ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಲಿ ಮಾಡದಿರುವುದು ಖಂಡನೀಯ. ಪಾಲಾರ್ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಬಳಿಯೂ ಪ್ರವೇಶ ಶುಲ್ಕದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹಣ ವಸೂಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ದೂರುತ್ತಾರೆ ಭಕ್ತರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260511-40-678866496</p>