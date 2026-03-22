ಮಂಟೇಸ್ವಾಮಿ ಪರಂಪರೆಯ ಅಧ್ಯಯನ

ಚಾಮರಾಜನಗರ: ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೊಪ್ಪೇಗೌಡನಪುರದಲ್ಲಿ ಮಂಟೇಸ್ವಾಮಿ ಪರಂಪರೆಯ ಕುರಿತು ಜರ್ಮಿನಿ ಸಂಶೋಧಕಿ ಪ್ರೊ.ಪೌಲಿನ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈಚೆಗೆ ಬೊಪ್ಪೇಗೌಡನಪುರದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಎದುರು ಸೇವೆ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದ ಅವರು ಮಂಟೇಸ್ವಾಮಿ ನೀಲಗಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತತೆಯ ಕುರಿತು ಮಂಟೇಸ್ವಾಮಿ ಪರಂಪರೆ ರಕ್ಷಣಾ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿಯ ಸಂಶೋಧಕರಾದ ಮಹದೇವ ಶಂಕನಪುರ ಅವರಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬಳಿಕ ಬೊಪ್ಪೇಗೌಡನಪುರದಲ್ಲಿ ಮಂಟೇಸ್ವಾಮಿ ಗದ್ದಿಗೆ, ಮುಟ್ನಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡಮ್ಮತಾಯಿ ಗದ್ದಿಗೆಯ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ಮಳವಳ್ಳಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳಾದ ವರ್ಚಸ್ವಿ ಶ್ರೀಕಂಠ ಸಿದ್ದಲಿಂಗರಾಜೇ ಅರಸ್, ಬೊಪ್ಪೇಗೌಡನಪುರದ ಜ್ಞಾನಾನಂದ ಚನ್ನರಾಜೇ ಅರಸ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಮಾಡಿ ಚರ್ಚಿಸಿದರು.</p>.<p>ಈ ಸಂದರ್ಭ ಮಂಟೇಸ್ವಾಮಿ ಪರಂಪರೆ ರಕ್ಷಣಾ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಉಗ್ರನರಸಿಂಹೇಗೌಡ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶಂಭುಲಿಂಗಸ್ವಾಮಿ, ಪ್ರೊ.ಲತಾ ಮೈಸೂರು, ಡಾ.ಯೋಗಿತ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶಶಿರೇಖಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದರು.</p>.<p>ಒಕ್ಕಲಿನ ಆಚರಣೆಗಳ ಕುರಿತು ಶಶಿರೇಖಾ ಶಂಕನಪುರ, ಆಶಾ ಮಲ್ಲೇಶ್, ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಸಂತೋಷ್ ಅವರಿಂದ ಸಂಶೋಧಕಿ ಪ್ರೊ.ಪೌಲಿನ್ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿ ಮಂಟೇಸ್ವಾಮಿ ಪರಂಪರೆ ಉದಾತ್ತ ತತ್ವ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>