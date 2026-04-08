ಮರೂರು: ಕೊಂಡೋತ್ಸವ ವಿಜೃಂಭಣೆ

<p>ಹನೂರು: ಪೊನ್ನಾಚಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮರೂರಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆ ಕಬ್ಬಾಳಮ್ಮನ ಕೊಂಡೋತ್ಸವ ಮಂಗಳವಾರ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಮರೂರಿನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಜರುಗುತ್ತಿರುವ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಕೊಂಡೋತ್ಸವ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಮಂಗಳವಾರ ಪ್ರಾತಃಕಾಲ 5:30ರಿಂದ 6:30ರವರೆಗೆ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ಅರ್ಚಕರು ಕೊಂಡ ಹಾಯುವ ಮೂಲಕ ಕೊಂಡೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ನೆರೆದಿದ್ದರು.</p>.<p>ಸೋಮವಾರ ಹಾಲರವಿ ತರುವ ಮೂಲಕ, ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ, ದೂಪದ ಆರತಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರಸಾದ ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5.30ರಿಂದ 6.30ನಡುವೆ ವಿಧಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ಸರದಿ ಅರ್ಚಕರು ಕೊಂಡೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ತೆರೆ ಎಳೆಯಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವೇಳೆಗೆ ತಾಯಿಗೆ ತಂಪು ಜ್ಯೋತಿ ಅರ್ಪಿಸಲಾಯಿತು. ಬುಧವಾರ ಊರಿನ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯ ಮೆರವಣಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕರಿಯಣ್ಣ ಕೆಂಚಣ್ಣನ ಆಗಮನ, ಸತ್ತಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕಾಡೆಮ್ಮೆ ಕುಣಿತ ಹುಲಿ ಕುಣಿತ ಸೇರಿದಂತೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗುರುವಾರ ಕಂಬ ಕೀಳುವ ಮೂಲಕ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುವ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಂಪನ್ನಗೊಳ್ಳುವುದು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260408-37-985844602</p>