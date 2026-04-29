‘ಸಲಹಾ ಚೀಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ಔಷಧ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕ್ರಮ’

ಚಾಮರಾಜನಗರ: ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಔಷಧಗಳ ಲಭ್ಯತೆ, ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಪರವಾನಗಿ, ಔಷಧ ದಾಸ್ತಾನುಗಳ ವಿವರ, ಅವಧಿ ಮೀರಿದ ಔಷಧಗಳ ವಿಲೇವಾರಿ, ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಕುರಿತು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲು ಮಂಗಳವಾರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀರೂಪಾ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಎಂ. ಮುತ್ತುರಾಜು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಂಡ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ಗಳಿಗೆ ದಿಢೀರ್ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿತು.</p>.<p>ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ನಿರ್ಮೂಲನಾ ಅಭಿಯಾನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಗರದ ಬಿ.ರಾಚಯ್ಯ ಜೋಡಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ವಿವಿಧ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಡಿಸಿ ಹಾಗೂ ಎಸ್ಪಿ ಔಷಧಗಳ ಲಭ್ಯತೆಯ ಕುರಿತು ವಿವರ ಪಡೆದರು.</p>.<p>ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪರವಾನಗಿ ನವೀಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೇ, ಔಷಧಗಳ ಮಾರಾಟ ಸಂಬಂಧ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ನಿಯಮಗಳು ಪಾಲನೆಯಾಗುತ್ತಿವೆಯೇ, ಅವಧಿ ಮೀರದಿ ಔಷಧಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ, ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಔಷಧಗಳ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ವಿಧಾನವನ್ನು ಸ್ವತಃ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು.</p>.<p>'ವೈದ್ಯರ ಸಲಹಾ ಚೀಟಿಗಳಿಲ್ಲದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಔಷಧಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ನ ಮುಂದೆ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಕಾಣುವಂತೆ ಜಾಗೃತಿ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ವೈದ್ಯರ ಲಿಖಿತ ಸಲಹೆ ಹಾಗೂ ಚೀಟಿಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಮತ್ತು ಅಥವಾ ನಶೆ ಭರಿಸುವ ಔಷಧಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಶಿಕ್ಷಾರ್ಹ ಅಪರಾಧವಾಗಿದೆ. ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ನಶೆ ಬರುವ ಔಷಧಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>'ಪರಿಶೀಲನೆ ವೇಳೆ ಕೆಲವು ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ಗಳ ಮುಂದೆ ಔಷಧಗಳ ಕವರ್, ಚೀಟಿಗಳ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಎಲ್ಲೆಂದರದಲ್ಲಿ ಹರಡಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಔಷಧ ಅಂಗಡಿಗಳ ಒಳಗೆ ಹಾಗೂ ಹೊರಗೆ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮೆಡಿಕಲ್ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಡಬಾರದು' ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದರು.</p>.<p>ಜೊತೆಗೆ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಬಿಸಾಡಿದ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸುವಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>'ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ಗಳ ಮುಂಭಾಗ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ಮಾತ್ರೆಗಳು, ಸಿರಪ್ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಔಷಧಗಳನ್ನು ಅಂಗಡಿಗಳ ಮುಂದೆ ಬಿಸಾಡಬಾರದು. ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಗಡಿಗಳ ಮುಂಭಾಗ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಕಸ ಸಂಗ್ರಹ ಡಬ್ಬಿಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.</p>.<p>ಇದೇ ವೇಳೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ಗಳಿಗೆ ಭಿತ್ತಿ ಪತ್ರ ಅಂಟಿಸಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಟಿ. ಜವರೇಗೌಡ, ಪಟ್ಟಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಜಗದೀಶ್, ನಗರಸಭೆ ಆರೋಗ್ಯ ಶಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>