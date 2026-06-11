ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಕ್ಷೀಣ: ರೈತರಿಗೆ ತೀವ್ರ ಹಿನ್ನಡೆ

<p><em>ಬಾಲಚಂದ್ರ ಎಚ್.</em></p>.<p>ಚಾಮರಾಜನಗರ: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ಮುಂಗಾರು ಹಾಗೂ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಕ್ಷೀಣವಾಗಿರುವ ಪರಿಣಾಮ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ತೀವ್ರ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿದೆ. ವಾಡಿಕೆಯಷ್ಟು ಮಳೆ ಸುರಿಯದೆ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಮಾಣದ ಬಿತ್ತನೆ ನಡೆದಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪೂರ್ವ ಮುಂಗಾರಿನಲ್ಲಿ ಸುರಿಯುವ ಮಳೆಗೆ ಜೋಳ, ಉದ್ದು, ಹೆಸರು, ಅಲಸಂದೆ, ಎಳ್ಳು, ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ, ಹತ್ತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಏಕದಳ ಹಾಗೂ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳ ಬಿತ್ತನೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಪೂರ್ವ ಮುಂಗಾರು ಕೈಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 39,436 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಬಿತ್ತನೆ ಗುರಿಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಕೇವಲ 20,891 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಬಿತ್ತನೆಯಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಶೇ 47ರಷ್ಟು ಬಿತ್ತನೆ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಪೂರ್ವ ಮುಂಗಾರು ಬಿತ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನದ್ದು ಸಿಂಹಪಾಲು. 30,180 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಬಿತ್ತನೆ ಗುರಿಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ 18,280 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಮಾತ್ರ ಬಿತ್ತನೆಯಾಗಿರುವುದು ಮಳೆ ಕೊರತೆಗೆ ನಿದರ್ಶನವಾಗಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬಿತ್ತನೆಯಾಗಬೇಕಿದ್ದ ಹತ್ತಿ, ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ, ಜೋಳ, ಎಳ್ಳು ಬಿತ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>5,000 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಹತ್ತಿ ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ 435 ಹೆಕ್ಟೇರ್, 15,000 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಗುರಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ 10,286 ಹೆಕ್ಟೇರ್, 14,613 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಜೋಳ ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ 8,013 ಹೆಕ್ಟೇರ್, 773 ಎಳ್ಳು ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಗಿ 82 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಬಿತ್ತನೆಯಾಗಿದೆ. ಅಲಸಂದೆ, ಹೆಸರು, ಸಜ್ಜೆ ಬಿತ್ತನೆಯೂ ಕ್ಷೀಣವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಮಳೆ ಕೊರತೆ: ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಿರುವುದು ಬಿತ್ತನೆ ಚಟುವಟಿಕೆ ಹಿನ್ನಡೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಶೇ –74.9, ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಶೇ –69.8 ರಷ್ಟು ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ತೀವ್ರ ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದು ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಶೇ –45.8, ಮೇನಲ್ಲಿ ಶೇ –23.4, ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಶೇ –43.5 ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಶೇ –86, ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಶೇ –54ರಷ್ಟು, ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಶೇ –82, ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಶೇ –87, ಹನೂರಿನಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಶೇ –86, ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಶೇ 77, ಯಳಂದೂರಿನಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಶೇ –92, ಮೇನಲ್ಲಿ ಶೇ –1.6, ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಶೇ –84.5ರಷ್ಟು ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಟ್ಟು ಸರಾಸರಿ ಮಳೆಯ ಮಾಹಿತಿ ನೋಡುವುದಾದರೆ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ 2.9 ಮಿ.ಮೀ ವಾಡಿಕೆ ಮಳೆಗೆ 4.4 ಮಿ.ಮೀ, ಫೆಬ್ರುವರಿಯಲ್ಲಿ 7.4 ಮಿ.ಮೀ ವಾಡಿಕೆ ಮಳೆಗೆ 18.2 ಮಿ.ಮೀ, ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ 15.3 ಮಿ.ಮೀ ವಾಡಿಕೆ ಮಳೆಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ 19 ಮಿ.ಮೀ, ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ 63.8 ಮಿ.ಮೀ ವಾಡಿಕೆ ಮಳೆಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ 16 ಮಿ.ಮೀ, ಮೇನಲ್ಲಿ 114 ಮಿ.ಮೀ ವಾಡಿಕೆಗೆ 127 ಮಿ.ಮೀ, ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ (ಮೇ8ರವರೆಗೆ) 24.7 ಮಿ.ಮೀ ವಾಡಿಕೆ ಮಳೆಗೆ 7.3 ಮಿ.ಮೀ ಮಾತ್ರ ಮಳೆ ಬಿದ್ದಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಬಾರಿ ಚದುರಿದಂತೆ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿರುದೆ, ಹನೂರಿನಲ್ಲಿ ಮೇನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಚಾಮರಾಜನಗರ, ಯಳಂದೂರು, ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆ ಸುರಿದಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260611-37-1527383324</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>