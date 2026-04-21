₹ 10ಕ್ಕೆ ನಿಂಬೆ; ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ಬೀನ್ಸ್

<p>ಚಾಮರಾಜನಗರ: ಬೇಸಿಗೆಯ ಧಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನಿಂಬೆಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು ದರ ಗಗನಕ್ಕೇರಿದೆ. ಜ್ಯೂಸ್ ಅಂಗಡಿ ಹಾಗೂ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಶರಬತ್ತು ತಯಾರಿಕೆಗೆ ನಿಂಬೆಯ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಬೆಲೆಯೂ ಜಿಗಿತ ಕಂಡಿದೆ.</p>.<p>ಬೇಸಿಗೆ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ₹ 10ಕ್ಕೆ ಮೂರದಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿಗೆ ₹ 10 ದರ ಇದೆ. ಸಗಟು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿದರೆ ₹ 8ಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದು ಗಾತ್ರ ಹಾಗೂ ಬಣ್ಣದ ಮೇಲೆ ದರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ಬೇಡಿಕೆಯ ಬಹುಪಾಲು ಹೊರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದಲೇ ಪೂರೈಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಧಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು ನಿಂಬೆಗೆ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿರುವುದು ದರ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಮಾರುವ ನಂದೀಶ್.</p>.<p>ಬಿಸಿಲಿನ ಝಳಕ್ಕೆ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ರಸದ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪೇಯ, ದೇಹಕ್ಕೆ ತಂಪು ಹಾಗೂ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಪೂರಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಖರೀದಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಶರಬತ್ತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ, ಹುಳಿ, ಚಿತ್ರಾನ, ಹಾಗೂ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಯ ತಯಾರಿಗೂ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಗೃಹಿಣಿ ಮಮತಾ.</p>.<p>ಕಲ್ಲಂಗಡಿಯೂ ದುಬಾರಿ:ಬಿಸಿಲ ಹೊಡೆತ ಹಾಗೂ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕಲ್ಲಂಗಡಿಯೂ ಗಗನಮುಖಿಯಾಗಿದೆ. ಕಳೆದವಾರ ಕೆ.ಜಿಗೆ 15 ರಿಂದ 20ಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಪ್ರಸ್ತುತ 30 ರಿಂದ 35ಕ್ಕೆ ಜಿಗಿದಿದೆ. ದಾಹ ತಣಿಸುವ ಹಣ್ಣಿನ ರಸಗಳ ಪೈಕಿ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ 100 ಗ್ಲಾಸ್ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಮಹೇಶ್ವರ್.</p>.<p>ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಪೇಯವಾಗಿರುವ ಎಳೆನೀರಿಗೆ ಭಾರಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಜಿಮ್ ಹಾಗೂ ವಾಯುವಿಹಾರ ಮುಗಿಸಿ ಮನೆಗೆ ತೆರಳುವವರು ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಎಳೆ ನೀರು ಸೇವಿಸುವ ದೃಶ್ಯ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ಎಳೆನೀರಿಗೆ ₹ 60 ಇದ್ದರೂ ವ್ಯಾಪಾರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನ 50 ರಿಂದ 75 ಎಳೆನೀರು ತರುತ್ತಿದ್ದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿ ದೇವರಾಜ್.</p>.<p>ತರಕಾರಿ ದರಗಳು ಗಗನಮುಖಿಯಾಗಿದ್ದು ಬೀನ್ಸ್ ಬೆಲೆ ಶತಕ ಮುಟ್ಟಿದೆ. ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೆ.ಜಿಗೆ 80ರಿಂದ 100ಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಗ್ರಾಹಕರ ಜೇಬಿಗೆ ಹೊರೆಯಾಗಿದೆ. ನೀರಿನ ಕೊರತೆ, ಇಳುವರಿ ಕುಸಿತ, ಮದುವೆ, ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಸಹಿತ ಶುಭ ಸಮಾರಂಭಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಬೀನ್ಸ್ ಸಹಿತ ತರಕಾರಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದು ದರ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು.</p>.<p>15 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದ್ದ ಟೊಮೆಟೊ ಬೆಲೆ ಏರುಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೆ.ಜಿಗೆ 35 ರಿಂದ 40 ಇದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ದಿಢೀರ್ ಪೂರೈಕೆ ಕುಸಿತವಾಗಿರುವುದು, ರೋಗಬಾಧೆ, ಕಡಿಮೆ ಇಳುವರಿ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಮಹೇಶ್ವರಪ್ಪ.</p>.<p>ಜಾಗತಿಕ ರಫ್ತು ಪ್ರಮಾಣ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿರುವ ಪರಿಣಾಮ ಈರುಳ್ಳಿ ದರದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಕುಸಿತವಾಗಿದ್ದು ಕೆ.ಜಿಗೆ 15 ರಿಂದ 20ಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ₹ 100ಕ್ಕೆ 6 ಕೆ.ಜಿಯಷ್ಟು ದೊರೆಯುತ್ತಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260421-37-2057691811</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>