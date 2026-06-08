ಬಹುತ್ವ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ನಿರಂತರ ದಾಳಿ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಎಂದ ಶಿವಸುಂದರ್

<p>ಚಾಮರಾಜನಗರ: ‘ಬಹುತ್ವ ಭಾರತ’ ಎಂಬ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಮೇಲೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ದಾಳಿಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ದೇಶ ಅತ್ಯಂತ ದುರಿತ ಕಾಲದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಗತಿಪರ ಚಿಂತಕ ಶಿವಸುಂದರ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ನಗರದ ವರ್ತಕರ ಭವನದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಜಮಾತೆ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಹಿಂದ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರಗತಿಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಈದ್ ಸೌಹಾರ್ದ ಕೂಟ ಹಾಗೂ ಬಹುಭಾಷಾ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಏಕ ಭಾಷೆ, ಧರ್ಮದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ದೇಶಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಹಲವು ಭಾಷೆ, ಧರ್ಮ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಬಹುತ್ವದ ತಳಹದಿಯ ಮೇಲೆ ಭಾರತ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಂವಿಧಾನ ಎಂಬ ಭದ್ರವಾದ ಅಡಿಪಾಯದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ಹಾಗೂ ಬಂಧುತ್ವದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರುವ ಭಾರತವನ್ನು ಮನುವಾದ ಎಂಬ ಕೋಮುಶಕ್ತಿ ಒಡೆಯಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಹಿಂದೂಗಳೇತರರು ದೇಶದ ಎರಡನೇ ದರ್ಜೆಯ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿರಬೇಕು, ಸಂವಿಧಾನದ ಬದಲಾಗಿ ಮನುವಾದ ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು ಎಂಬ ಷಡ್ಯಂತ್ರಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಮತೆ, ಮಮತೆ ಹಾಗೂ ಘನತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹಲವು ಧರ್ಮಗಳು ಉದಯಿಸಿದ್ದು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ. ಅಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅವಧೂತರು, ದಲಿತ, ಶೂದ್ರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬಂಧುತ್ವವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಂಘರ್ಷ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಮನುವಾದ ಹಾಗೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯವಾದವು ಬಂಧುತ್ವವನ್ನು ಹಾಳುಗೆಡವಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಲೇ ಇದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಜಾತಿ ಆಧಾರಿತ, ಧರ್ಮಾಧಾರಿತ, ಲಿಂಗಾಧರಿತ ಮೇಲು–ಕೀಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಳಿದ ನಂತರವಷ್ಟೆ ಮನುಷ್ಯನ ನಿಜವಾದ ಇತಿಹಾಸ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ದಲಿತರನ್ನು ಮನುಷ್ಯ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸದಿರುವ, ಮೇಲು–ಕೀಳು, ಜಾತಿ ಭೇದ ತೋರುವುದನ್ನು ಧರ್ಮ ಎಂದು ಕರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮೃಗತ್ವದಿಂದ ಮನುಷ್ಯತ್ವದೆಡೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವುದು ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳ ಸಾರವಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಶಿವಸುಂದರ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಮುಸ್ಲಿಂ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರನ್ನು ಭಾರತೀಯರೇ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಬಿಂಬಿಸುವ ಹಾಗೂ ಮನುವಾದವನ್ನು ಸಂವಿಧಾನವಾಗಿಸುವ ಯತ್ನಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಸಾವರ್ಕರ್ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಹಂತ–ಹಂತವಾಗಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು, ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಪ್ರತಿರೋಧ ತೋರುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿವೆ. ದೇಶ ಗಣರಾಜ್ಯವಾಗಿ, ಬಹುತ್ವವಾಗಿ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಜನರು ಪ್ರತಿರೋಧ ತೋರಬೇಕಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಎಸ್ಐಆರ್ ವಿರುದ್ಧ ದನಿ ಎತ್ತಿದವರನ್ನು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಿಗಳ ಪರ, ದೇಶದ್ರೋಹಿಗಳು ಎಂದು ಬಿಂಬಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಸ್ಲಿಮರ ವಿರುದ್ಧ ಕೋಮು ದ್ವೇಷ, ಉನ್ಮಾದ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ, ಧರ್ಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಪನಂಬಿಕೆ ಹುಟ್ಟಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>ಜಮಾತೆ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಹಿಂದ್ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಕ್ಬರ್ ಅಲಿ ಉಡುಪಿ, ‘ಮುಸ್ಲಿಂ ಧರ್ಮ, ಆಚರಣೆ, ನಮಾಜ್, ಮಸೀದಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅನ್ಯಧರ್ಮೀಯರಲ್ಲಿ ಮೂಡಿರುವ ಅಪನಂಬಿಕೆ ಹಾಗೂ ಅನುಮಾನವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಸ್ಲಿಮರೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜಮಾತೆ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಹಿಂದ್ ಮಸೀದಿ ದರ್ಶನ ಎಂಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಜಮಾತೆ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಹಿಂದ್ ಮೈಸೂರು ವಲಯ ಸಂಚಾಲಕ ಯು.ಅಬ್ದುಸ್ಸಲಾಮ್ ಹಾಗೂ ರಂಗಕರ್ಮಿ ಕೆ.ವೆಂಕಟರಾಜು ಮಾತನಾಡಿದರು. ನಂತರ ಬಹು ಭಾಷಾ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಯಿತು. ಪತ್ರಕರ್ತ ಅಬ್ರಾಹಂ ಡಿಸಿಲ್ವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಚಾಮರಾಜನಗರದ ಮದೀನಾ ಮಸೀದಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಯೀಮ್ ಉಲ್ ಹಕ್, ಪರಿಸರವಾದಿ ಡಿ.ಎಸ್.ದೊರೆಸ್ವಾಮಿ, ಡಾ.ಪಿ.ವೀರಭದ್ರನಾಯ್ಕ್, ವಕೀಲ ಕೆ.ಎಂ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿ, ಮದೀನಾ ಮಸೀದಿ ವಸೀಂ ಪಾಶಾ, ಜಮಾತೆ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಹಿಂದ್ ಸಂಚಾಲಕ ಝೈನುಲ್ ಅಬಿದಿನ್, ಮಹಮದ್ ಅಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260608-37-1772456222</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>