<p><strong>ಚಾಮರಾಜನಗರ:</strong> ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕರಿಕಲ್ಲು ಕ್ವಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಕರಿ ಕಲ್ಲು ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಕೇರಳ, ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ವಿಪರೀತ ಬೇಡಿಕೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಪರಿಣಾಮ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ದೈತ್ಯ ಟ್ರಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೆರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಎಗ್ಗಿಲ್ಲದೆ ಕರಿಕಲ್ಲು ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಾಗಾಟವಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಜೀವಕ್ಕೆ ಕುತ್ತು ಎದುರಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಚಾಮರಾಜನಗರ ಹಾಗೂ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿರುವ ಕರಿಕಲ್ಲು ಕ್ವಾರಿಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನ ಸಾವಿರಾರು ಟನ್ ಕಪ್ಪು ಶಿಲೆಯ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತ ನೂರಾರು ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ವಾಹನಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೇರಳ ಹಾಗೂ ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>ಲಾಭದಾಸೆಗೆ ನಿಗದಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸರಕನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಿರುವುದು ಜನರ ಜೀವಕ್ಕೆ ಕಂಟಕವಾಗಿದೆ. ಪರಿಸರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರಣ್ಯದೊಳಗೆ ಹಾದುಹೋಗಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಚಾಮರಾಜನಗರ, ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು, ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗಳು ಟ್ರಕ್ಗಳ ಆರ್ಭಟಕ್ಕೆ ಶಿಥಿಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>ಕಲ್ಲು ಕ್ವಾರಿಗಳಿಂದ ಸರಕು ಸಾಗಿಸಲು ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ನಿಯಮಗಳ ಪಾಲನೆ ಕಡ್ಡಾಯ. ಟ್ರಕ್ನ ಗಾತ್ರ ಹಾಗೂ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಿಗದಿತ ಪ್ರಮಾಣದ ಸರಕು ಸಾಗಿಸಲು ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು, ಕಲ್ಲುಗಳು ರಸ್ತೆಗೆ ಬೀಳದಂತೆ, ದೂಳಿನಿಂದ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಬೇಕು.</p>.<p>ಆದರೆ, ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತಾ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಗಾಳಿಗೆ ತೂರಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ದೂರುಗಳು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ 2025–26ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ವಾಹನಗಳಿಂದ ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆಯು ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹ 1.72 ಕೋಟಿ ದಂಡ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿರುವುದು ಸಂಚಾರ ನಿಯಮಗಳ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ನಿದರ್ಶನವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ನಿಯಮಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಡಳಿತ ಕೇವಲ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ದಂಡಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದು, ಕಠಿಣ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದಿರುವುದು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಅಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪರೋಕ್ಷ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದಂತಾಗಿದೆ ಎಂದು ದೂರುತ್ತಾರೆ ಪರಿಸರವಾದಿಗಳು</p>.<p>ಕೇರಳ, ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕರಿಕಲ್ಲು ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಕಾರಣ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಕ್ವಾರಿ ಮಾಲೀಕರು. ಕ್ವಾರಿಗಳಿಂದ ಕರಿ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯುವಾಗ, ಕತ್ತರಿಸುವಾಗ ತುಂಡಾಗುವ, ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬಾರದ ಸಣ್ಣ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ತ್ಯಾಜ್ಯವಾಗಿ ಬಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಚಾಮರಾಜನಗರ ಹಾಗೂ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗುವಾಗ ಕ್ವಾರಿಗಳ ಬಳಿ ಬೆಟ್ಟದ ರಾಶಿಯಂತೆ ಕಾಣುವ ಕರಿ ಕಲ್ಲು ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರಮುಖ ಕಚ್ಚಾವಸ್ತುಗಳಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಸತಿ ಹಾಗೂ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಾಗ ಪಾಯದ ಕಲ್ಲು, ಜೆಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಎಂ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿಯೂ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ದೊರೆಯುವ ಕರಿ ಕಲ್ಲು ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸಿ ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಅಲ್ಲಿನ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ನಿಮಯಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೂರುತ್ತಾರೆ ಪರಿಸರ ಹೋರಾಟಗಾರ ಪ್ರಶಾಂತ್.</p>.<p>ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಿಂದ ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ವಾಹನಗಳು ಸಾಗಬೇಕಾದರೆ ಮದ್ದೂರು ಹಾಗೂ ಮೂಲೆಹೊಳೆ ಚೆಕ್ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಹೋಗಬೇಕು, ಹಾಗೆಯೇ ತಮಿಳುನಾಡು ಕಡೆಗೆ ಸಾಗಬೇಕಾದರೆ ಮೇಲುಕಾಮನಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಕೆಕ್ಕನಹಳ್ಳ ಚೆಕ್ಪೋಸ್ಟ್ ದಾಟಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅರಣ್ಯ, ಪೊಲೀಸ್, ಗಣಿಮತ್ತು ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರೂ ಅಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೂರುತ್ತಾರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು.</p>.<p>ಒಂದು ಟ್ರಿಪ್ಗೆ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಟ್ರಿಪ್ ಸಾಗಿಸುವುದು, ನಿಗದಿತ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಲ್ಲು ತುಂಬಿಸುವುದು, ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವುದು, ರಾತ್ರಿ 9ರ ನಂತರ ಹೊರ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ವಾಹನಗಳ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತವಾಗುವುದರಿಂದ ಟ್ರಕ್ಗಳು ಅತಿವೇಗವಾಗಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಅಪಘಾತಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಕಾರಣ ಎಂಬ ದೂರುಗಳು ಇವೆ. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆ ಅಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಬೇಕು ಎಂಬ ಒತ್ತಾಯ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.</p>.<p><strong>ಕಲ್ಲುಕ್ವಾರಿಗಳ ಮಾಹಿತಿ</strong></p><p>ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 455 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಉಪ ಖನಿಜಗಳಾದ ಕಪ್ಪು ಅಲಂಕಾರಿ ಶಿಲೆಗಳು, ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಬಳಸುವ ಕಲ್ಲುಗಳು (ಬೋಡ್ರಸ್, ಜೆಲ್ಲಿ, ಕಲ್ಲು ಕಂಬ, ಕಲ್ಲಿನ ಪುಡಿ) ಹಾಗೂ ಮರಳು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. 183 ಕ್ವಾರಿಗಳಿಗೆ ಪರವಾನಗಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು ಈ ಪೈಕಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 75 ಕರಿಕಲ್ಲು ಕ್ವಾರಿಗಳಿಗೆ ಪರವಾನಗಿ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, 211.17 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಕರಿ ಕಲ್ಲು ತೆಗೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಉದ್ಯಮಿಗಳು, ರಾಜಕೀಯ ಮುಖಂಡರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಲ್ಲುಕ್ವಾರಿಗಳ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p><p><strong>'ಶಾಲಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ನಿರ್ಬಂಧ</strong></p><p>ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳು ತೆರೆಯುವ ಹಾಗೂ ಮುಚ್ಚುವ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ವಾರಿಗಳಿಂದ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಸಾಗಾಟ ಮಾಡದಂತೆ ಪರವಾನಗಿದಾರರು ಹಾಗೂ ಟ್ರಕ್ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿಲ್ಲ. ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದವರೆಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದರೆ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.</p><p>ರಾಜೇಶ್, ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆಯ ಹಿರಿಯ ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನಿ</p>.<div><blockquote>ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದು ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕರಿ ಕಲ್ಲು ಕ್ವಾರಿಗಳಿಂದ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪರವಾನಗಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು, ನಿಗದಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಗಾಟ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ</blockquote><span class="attribution"> ರಾಜೇಶ್, ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆಯ ಹಿರಿಯ ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನಿ</span></div>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em></p> href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>