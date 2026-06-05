‘ಕೃಷಿ ಖುಷಿ’ ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಗಾಳಿ–ಮಳೆ

<p>ಚಾಮರಾಜನಗರ: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಪೂರ್ವ ಹಾಗೂ ಮುಂಗಾರು ಆರಂಭದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಿದ ಬಿರುಗಾಳಿ ಸಹಿತ ಭಾರಿ ಮಳೆ ಕೃಷಿಕರನ್ನು ಕಂಗೆಡಿಸಿದೆ. ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಅಕಾಲಿಕ ಮಳೆಗೆ ರೈತರು ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಅನ್ನದಾತರ ಪಾಲಿಗೆ ಕೃಷಿ ‘ಖುಷಿ’ ಕೊಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಸಾಲದ ಹೊರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ರೈತರು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಜ.26ರಿಂದ ಮೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಸುರಿದ ಅಕಾಲಿಕ ಮಳೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆಯ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷ 589 ಹೆಕ್ಟೇರ್ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಾಳೆ ಬೆಳೆ ನಾಶವಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ 1,367 ರೈತರು ಬಾಧಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಚಾ.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಸಂತೇಮರಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ, ಯಳಂದೂರು ಹಾಗೂ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಾಳೆ ಬೆಳೆ ನಾಶವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಮಳೆ ಅನಾಹುತ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಕೃಷಿಕರು ಹೈರಾಣಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಅಕಾಲಿಕ ಮಳೆ ಹೊಡೆತ: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಜನವರಿಯಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ವರೆಗೆ ಸುರಿದ ಅಕಾಲಿಕ ಮಳೆಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 292 ಹೆಕ್ಟೇರ್ನಷ್ಟು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಹಾಗೂ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಳು ನಾಶವಾಗಿದ್ದವು. ಇವುಗಳ ಪೈಕಿ 261 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಬಾಳೆ, 8 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಟೊಮೆಟೊ, 5 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, 4.33 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಸೌತೆ, 1.20 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪಪ್ಪಾಯ, 6.30 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ, 1 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ತೆಂಗು, 1.80 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಮಾವು, 1.12 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಎಲೆಕೋಸು ಸಹಿತ ಈರುಳ್ಳಿ, ಬೀನ್ಸ್, ಪಡವಲಕಾಯಿ, ಬೀಟ್ರೂಟ್, ಅಡಿಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ತರಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಬಳಿಕ ಸುರಿದ ಮುಂಗಾರು ಪೂರ್ವ ಮಳೆಯೂ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನಾಹುತ ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಏಪ್ರಿಲ್ನಿಂದ ಮೇ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಸುರಿದ ಬಿರುಗಾಳಿ ಮಳೆಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 333 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಬೆಳೆಹಾನಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಾಳೆಯ ಪಾಲು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು 328 ಹೆಕ್ಟೇರ್ನಷ್ಟು ಹಾಳಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಉಳಿದಂತೆ ತೆಂಗು, ಟೊಮೆಟೊ, ಅಡಿಕೆ, ಮಾವು, ಬೀನ್ಸ್, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಕರಬೂಜ, ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಳು ಸೇರಿ 4 ಹೆಕ್ಟೇರ್ನಷ್ಟು ನಾಶವಾಗಿದೆ.</p>.<p>₹ 1 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಹಾರ: ಎನ್ಡಿಆರ್ಎಫ್ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯ ಪ್ರಕಾರ ₹ 1 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೆ ಹಾನಿ ಪರಿಹಾರ ಕೋರಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು. ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಂದಾಯ, ಕೃಷಿ ಹಾಗೂ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜಂಟಿ ಸರ್ವೆ ನಡೆಸಿ ಮಾರ್ಚ್ವರೆಗಿನ ಬೆಳೆಹಾನಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೋರಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಏಪ್ರಿಲ್ ಹಾಗೂ ಮೇನಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿರುವ ಬೆಳೆಹಾನಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಸಲ್ಲಿಸಲಾವುದು. ಪರಿಹಾರ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ಹ ರೈತರ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಬೆಳೆನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಜಮೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಗಿರೀಶ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಬಿಡಿಗಾಸು ಪರಿಹಾರ ಸಾಲದು: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಹಾಗೂ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ₹ 1 ಕೋಟಿ ಪರಿಹಾರ ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಬಾಳೆ ನಾಶವಾದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೇವಲ ₹17,000 ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ, ಆದರೆ, ರೈತ ಒಂದು ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಅಂದರೆ ಎರಡೂವರೆ ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಳೆ ಬೆಳೆಯಲು ಕನಿಷ್ಠ 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚು ಬರುತ್ತದೆ. ಎನ್ಡಿಆರ್ಎಫ್ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ದರ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿದ್ದು ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ ರೈತ ಮಲ್ಲೇಶಪ್ಪ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260605-37-1338908531</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>