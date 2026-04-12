ಮಳೆ ಗಾಳಿಗೆ ನೆಲ ಕಚ್ಚಿದ ಬಾಳೆ

ಸಂತೇಮರಹಳ್ಳಿ: ಸಮೀಪದ ಕುದೇರು ಗ್ರಾಮದ ಜಮೀನೊಂದರಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಸುರಿದ ಮಳೆ ಗಾಳಿಗೆ ಬಾಳೆ ಬೆಳೆ ನೆಲ ಕಚ್ಚಿದೆ.</p>.<p>ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ವಿನಯ್ ಎಂಬುವವರು ತಮಗೆ ಸೇರಿದ 4 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ನೇಂದ್ರ ಬಾಳೆ ಹಾಕಿದ್ದರು. ಬಾರಿ ಗಾಳಿಗೆ ಕಾಯಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಹಾಗೂ ಕಟಾವು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಗೊನೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಬಾಳೆ ಗಿಡಗಳು ನೆಲಕ್ಕೆ ಉರುಳಿರುವುದರಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ.</p>.<p>'4 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಳೆ ಬೆಳೆಗೆ ₹5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚಾಗಿತ್ತು. ಕಟಾವು ಹಂತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ₹10 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ದೊರಕುತಿತ್ತು. ಗಾಳಿಗೆ ಬಾಳೆ ಬೆಳೆ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ರೈತ ವಿನಯ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರೈತರು ಕಷ್ಟದಿಂದ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಳೆ ಗಾಳಿಗೆ ಬಾಳೆ ಫಸಲು ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಮ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಬಾಳೆ ಫಸಲು ಅಂದಾಜಿಸಿ ರೈತರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕು' ಎಂದು ಮುಖಂಡ ಕೆ.ಸಿ.ರೇವಣ್ಣ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>