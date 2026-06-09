ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮಳೆಯಿಂದ ತರಕಾರಿ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆ

<p>ಚಾಮರಾಜನಗರ: ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿಗಳ ಬೆಲೆ ಅಲ್ಪ ಏರಿಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಮೇ ಅಂತ್ಯ ಹಾಗೂ ಜೂನ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸುರಿದ ಉತ್ತಮ ಮಳೆಯಿಂದ ತರಕಾರಿಗಳ ಬೆಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ.</p>.<p>ಎರಡು ವಾರಗಳ ಹಿಂದೆ ಏರುಮುಖವಾಗಿದ್ದ ಟೊಮೆಟೊ ಬೆಲೆ ₹40ಕ್ಕೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ. ಈರುಳ್ಳಿ ದರ ಅಲ್ಪ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು ಗುಣಮಟ್ಟ ಹಾಗೂ ಗಾತ್ರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೆ.ಜಿಗೆ ₹20 ರಿಂದ ₹30ರವರೆಗೆ ಬೆಲೆ ಇದೆ. ಗಗನಕ್ಕೇರಿದ್ದ ಬೀನ್ಸ್ ದರ ಅಲ್ಪ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದು ಕೆ.ಜಿಗೆ ₹70 ರಿಂದ ₹80ರವರೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಉತ್ತಮ ಮಳೆ ಸುರಿದ ಪರಿಣಾಮ ತರಕಾರಿಗಳ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಮುಂಗಾರು ಕ್ಷೀಣವಾದರೆ, ಅತಿವೃಷ್ಠಿ ಸಂಭವಿಸಿದರೆ ಇಳುವರಿ ಕುಸಿತ ಹಾಗೂ ಬೆಳೆ ನಾಶದಿಂದ ದರ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು, ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಳೆ ಸುರಿದರೆ ದರ ಇಳಿಕೆಯಾಗಬಹುದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಮಹದೇವ್.</p>.<p>ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದ್ದು ಕೆ.ಜಿಗೆ ₹ 80 ರಿಂದ ₹90 ಇದೆ, ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ದರ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದು ಕೆ.ಜಿಗೆ ₹60 ರಿಂದ ₹80ಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಹೀರೇಕಾಯಿ ಕೊಂಚ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು ಕೆ.ಜಿಗೆ ₹40 ಇದೆ.</p>.<p>ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ದರ ಕುಸಿತ: ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೆ.ಜಿಗೆ ₹100ರ ಗಡಿ ತಲುಪಿದ್ದ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ದರ ಕುಸಿತವಾಗಿದೆ. ಎರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ದರ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಗಟು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೆ.ಜಿಗೆ ₹ 40 ಬೆಲೆ ಇದೆ. ಆದರೆ, ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹಾಗೂ ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಬೆಲೆ ₹40 ಇದ್ದು ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯ ಲಾಭ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ದಕ್ಕುತ್ತಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಭರಪೂರ ಮಾವು ಬಂದಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೆ.ಜಿಗೆ ₹100 ರಿಂದ ₹140ರವರೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದ ಬಾದಾಮಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ₹80ಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಸೆಂಧೂರ, ಮಲಗೋವ ಹಾಗೂ ತೋತಾಪುರಿ ಮಾವು ಕೂಡ ಕೆ.ಜಿಗೆ ₹40 ರಿಂದ ₹50ಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು ಗ್ರಾಹಕರು ಖರೀದಿಗೆ ಉತ್ಸಾಹ ತೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸುಗಂಧರಾಜ ಇಳಿಕೆ: ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಹೂವಿನ ಹಾರ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಬಳಸುವ ಸುಗಂಧರಾಜ ಹೂವಿನ ಬೆಲೆ ಕುಸಿತವಾಗಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಕುಸಿದ ಪರಿಣಾಮ ಕೆ.ಜಿಗೆ ₹10 ರಿಂದ ₹20ಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಉಳಿದತೆ ಸಣ್ಣ ಮಲ್ಲಿಗೆ ₹100 ರಿಂದ ₹200, ಮಲ್ಲಿಗೆ ₹200 ರಿಂದ ₹300, ಕನಕಾಂಬರ ₹500ರಿಂದ ₹600, ಚೆಂಡು ಹೂ ₹30 ರಿಂದ ₹40, ಸೇವಂತಿ ₹100 ರಿಂದ ₹200, ಗುಲಾಬಿ ₹80 ರಿಂದ ₹120 ದರ ಇದೆ. ಅಧಿಕ ಮಾಸವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಹೂವಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಇಲ್ಲ, ವಾರದ ನಂತರ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಚೆನ್ನಾಪುರದ ಮೋಳೆಯ ಹೂವಿನ ವ್ಯಾಪಾರಿ ರವಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260609-37-784905876</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>