ರಂಗನಾಥಸ್ವಾಮಿ ದೊಡ್ಡಜಾತ್ರೆ 30ಕ್ಕೆ

ಯಳಂದೂರು: ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನಬೆಟ್ಟದ ರಂಗನಾಥಸ್ವಾಮಿ ದೇವರ ದೊಡ್ಡ ಜಾತ್ರೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ದೇವಳ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದ್ದು. ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಬ್ರಹ್ಮರಥೋತ್ಸವ ಏ.30ರಂದು ವೈಭವದಿಂದ ಜರುಗುತ್ತದೆ. ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಹೊರ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಸಹಸ್ರಾರು ಭಕ್ತರು ಬರುತ್ತಾರೆ . ಮೆಟ್ಟಿಲು ಹಾಗೂ ದೇವಾಲಯ ಸುತ್ತ ಸುಣ್ಣ, ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವ ಕೆಲಸಗಳು ಬಿರುಸು ಪಡೆದಿದ್ದು, ರಥ ಚಾಲನೆ ದೃಢತೆ ಕಾಯಕ ಮತ್ತು ಹೊಸ ವೃಕ್ಷ ಪೂಜೆ ತಿಂಗಳಿಗೂ ಮೊದಲೇ ನಡೆದಿದೆ.</p>.<p>ಬ್ರಹ್ಮ ರಥೋತ್ಸವ: ಏಪ್ರಿಲ್ 30ರಂದು ಬ್ರಹ್ಮ ತೇರು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.13 ರಿಂದ ರಂಗನಾಥನಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಆರಂಭವಾಗದೆ. ಗರುಡ ಆಗಸದಲ್ಲಿ ತೇರಿಗೆ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ತೇರು ಎಳೆಯುವ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೇವರಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಅಭಯಹಸ್ತ, ಪಾದುಕೆ, ಸೊಂಟಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಹೂವಿನ ಹಾರಗಳ ವೈಭವ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಭಕ್ತರು ಬರುತ್ತಾರೆ. ದಾಸರು ದೇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ 'ಆಪರಾಕ್ ಗೋಪರಾಕ್' ಪೂಜೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ರಥೋತ್ಸವದ ವೇಳೆ ಭಕ್ತರು ಧನ, ಧಾನ್ಯ ಚಚೆಲಿ ಮಳೆ ಬೆಳೆ ಸಮೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ದೇಗುಲ ಪಾರುಪತ್ತೆಗಾರ ರಾಜು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ರಥದ ಬೀದಿಯ ತನಕ ಬಸ್ ಸಂಚರಿಸಲಿವೆ. ಬೆಟ್ಟದ ಮಾರಮ್ಮ ದೇವಾಲಯದ ಬಳಿ ಕಾರು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಭಕ್ತರು ಗುಂಬಳ್ಳಿ ಚೈನ್ ಗೇಟ್ ಬಳಿ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಬಸ್ ಮೂಲಕ ದೇಗುಲ ತಲುಪಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 80ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್ ಹೊರಡಲಿವೆ. ಪ್ರಾಣಿ ಬಲಿ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಳಕೆ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ .</p>.<p>ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದೇ 27ರಿಂದ ರಥ ಅಲಂಕಾರ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಸಲ ಬಿಸಲಿನ ತಾಪ ಹೆಚ್ಚು ಇದ್ದು. ಭಕ್ತರಿಗೆ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ಶೌಚಾಲಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ವೈದ್ಯರು ಹಾಗೂ ಶುಶ್ರೂಷಕರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗುಂಡಿ ಬಿದ್ದ ಸ್ಥಳಗಳ ದುರಸ್ತಿ, ಏಕಮುಖ ರಸ್ತೆ ಸಂಚಾರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುವಂತೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>